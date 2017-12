Alper Potuk: Uzun yıllar Fenerbahçe'de oynamak istiyorum

Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk, sarı-lacivertli formayla yeniden Süper Lig şampiyonluğu yaşamak istediğini söyledi.

Sarı-lacivertlilerin tecrübeli futbolcusu Alper Potuk, AA'ya verdiği röportajda, şampiyonluk yarışından oynadığı mevkiye, sözleşmesini uzatmasından Osmanlıspor maçından sonra yaşananlara kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'ye geldiği ilk sezon olan 2013-2014'te şampiyonluk sevinci yaşadığını hatırlatan, ancak sonraki sezonlarda bu mutluluğa hasret kaldığını aktaran sarı-lacivertli futbolcu, "Geldiğim ilk sene çok güzeldi. Şampiyonluk yaşadım. Burası büyük bir camia. Sevinci, mutluluğu çok büyük oluyor. Kötü giderken ki duygular da ayrı bir şey. Şampiyonluk sevinci paha biçilemez. Sonraki sezonlarda son haftalarda kaybettik şampiyonlukları. Bu sene iyi giden bir grafiğimizi var. İyi grafiğimizi sürdürerek Fenerbahçe'de şampiyonluk duygusunu tekrar yaşamak istiyorum. Takıma inanıyorum. Arkadaşlarım çok kaliteli ve kişilikli insanlar. Çok güzel hissediyorum ve çok iyi şeyler yaşayacağımızı düşünüyorum. İnşallah böyle olur." diye konuştu.

Ligin çok heyecanlı geçtiğini anlatan Alper, şampiyonluk yarışıyla ilgili, "Galatasaray son haftalarda puan kayıpları yaşadı. Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iyi devam ediyor. Başakşehir iyi futbol oynuyor. Biz de çok iyi oynuyoruz. Özellikle son 3 maçta bambaşka bir Fenerbahçe var. Çok güzel bir lig geçiyor. Az hata yapanın kazanacağı bir lig. İnşallah az hatayı biz yaparız ve sezon sonu kazanan biz oluruz." değerlendirmesinde bulundu.

Sarı-lacivertli taraftarlara da mesaj veren Alper, "Taraftarımız bizi yalnız bırakmıyor. Onlar yanımızda olduğu sürece 10 kilometre koşacağımız varsa 15 kilometre koşuyoruz. Onlarla güzel günler yaşayacağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY'IN PUAN KAYBEDECEĞİNİ TAHMİN EDİYORDUK"

Alper Potuk, sezona çok iyi başlayan ve ilk 13 haftayı lider tamamlayan Galatasaray'ın yaşadığı puan kayıplarına şaşırmadıklarını belirtti.

Galatasaray'ın Süper Lig'e çok iyi başladığını ifade eden Alper, "Galatasaray her maçı kazanıyordu. Böyle gitmeyeceklerini, puan kaybedeceklerini tahmin ediyorduk. Galatasaray'ın bir yerden sonra düşüş yaşamasını bekliyorduk. Beklediğimiz gibi de oldu, fark kapandı. Çok ciddi bir fark olmasa da yine de öndeler. Son haftalardaki performansımızı sahaya yansıtmaya devam edeceğiz. İlk yarının bitmesine 3 maç var ve 3 puanlık sistemde her şey olabilir. Biz kendi işimize bakıyoruz. Rakiplerimiz bizi ilgilendirmiyor. Biz maçlarımızı kazandığımız sürece mutlu bir şekilde ilk yarıyı bitiririz." şeklinde konuştu.

"ÖZGÜVENİMİZ YERİNE GELDİ"

Alper Potuk, son haftalarda aldıkları galibiyetlerin takıma özgüven kazandırdığını dile getirdi.

Sezona şanssız puan kayıplarıyla başladıklarını ifade eden 26 yaşındaki futbolcu, "Yeni kurulan bir takım sayılabiliriz. Çok transfer geldi bu sene. İlk haftalarda aslında kötü oynamıyorduk. Çok şanssız goller yedik. Bu biraz takım olarak özgüvenimizi de düşürdü. Son haftalarda üst üste kazandığımız maçlardan sonra özgüvenimiz yerine geldi, hatta daha yukarılara çıktı. Bu yüzden iyi yolda ilerliyoruz." diye konuştu.

"OSMANLISPOR MAÇI SONRASI KÖTÜ BİR HAVA VARDI"

Sarı-lacivertli futbolcu, Süper Lig'in 11. haftasında Osmanlıspor maçında son dakikada yedikleri gol sonrası 2 puan kaybettikleri için soyunma odasında kötü bir havanın oluştuğunu belirtti.

Bir önceki hafta Kayserispor karşısında 3-1 üstün oldukları maçta galibiyeti alamadıklarını hatırlatan Alper, şöyle konuştu:

"Osmanlıspor maçından sonra soyunma odasına kötü bir hava vardı. Oyuncular olarak maçtan sonra bir toplantı yaptık. Aykut (Kocaman) hoca o ara basın toplantısındaydı. Haberimiz yoktu. Biz kendi üzerimize düşenleri yerine getirmek istiyoruz. Osmanlıspor maçından sonra hocamız da biz de çok üzüldük. Sonrasındaki galibiyetler bize çok iyi geldi."

"GERİYE ÇEKİLMEK DİYE BİR ŞEY YOK"

Teknik direktör Aykut Kocaman'ın "savunma futbolu oynatıyor" şeklinde eleştirilmesine, şu anda ligin en fazla gol atan takımı olduklarını vurgulayarak cevap veren Alper, şunları söyledi:

"Hocamız hazırlık maçlarında bile önde basarak bizi oynatmaya çalıştı. Ligde de aynı oynadık. Üst üste kayıplardan sonra herkesin kendi içinde, hocayla alakalı olmadan skoru koruma duygusu oldu. Her maçtan önce hocamız bize, 'Top bizde olacak, rakibi sahasına hapsedeceğiz, baskı yapacağız.' diyor. Biz de bu düşünceyle sahaya çıkıyorduk. özgüven eksikliği olunca geri çekiliyorsunuz. Yoksa geriye çekilmek diye bir şey yok. Zaten ligin en çok gol atan takımıyız şu anda."

Sezona kötü başlamalarının üzerlerinde kötü bir hava oluşturduğunu belirten Alper, "Öne geçiyorduk, herkeste ister istemez hocamız 'ileri çıkın' dese de gol yeme korkusu oluyordu. Son haftalarda kazandıkça bu durumu üstümüzden attık. Takımın gol sevinçlerindeki görüntüsü de bu yüzden değişti. Herkes daha bir mutlu." ifadelerini kullandı.

Tecrübeli futbolcu, Aykut Kocaman'ın geldiği ilk günden beri futbolculara çok güvendiğini ve bunu maç kaybettiklerinde bile kendilerine söylediğini aktardı.

"OLMAZSA OLMAZ MAÇIMIZ"

Alper Potuk, Süper Lig'in 15. haftasında 8 Aralık Cuma günü Bursaspor'la oynayacakları maçın önemine dikkati çekti.

Bursaspor'u deplasmanda yenerek galibiyet serisini sürdürmek istediklerini anlatan Alper, şunları kaydetti:

"Fenerbahçe gittiği her deplasmanda statları doldurur. Bazen diğer maçları izliyoruz, bizim maçlardaki kadar dolmuyor tribünler. Bizim gittiğimiz her deplasmanda bir tane boş koltuk göremiyoruz. Bu yüzden her deplasman maçımız zor. Bursa deplasmanında bu yüzden bizi zor bir maç bekliyor. Bursaspor içeride iyi oynayan, iyi taraftarı olan bir takım. Kendimize güvenimiz geldi, bunu devam ettirmek istiyoruz. Bursaspor karşılaşması bizim olmazsa olmaz maçımız. Bu maçı kazanıp devreyi iyi bir yerde bitirmek istiyoruz. İkinci yarıda da iyi devam edip mutlu sona ulaşmak istiyoruz."

"SÖZLEŞMEMİ YİNE UZATMAK İSTERİM"

Alper Potuk, sezon sonu sona erecek sözleşmesini 4 yıl uzattığını hatırlatarak, sarı-lacivertlilerde uzun yıllar forma giymek istediğini vurguladı.

Sarı-lacivertli takımda 5. sezonunu geçirdiğini hatırlatan Alper, "Böyle bir camiada 5 yılın ardından 4 yıllık bir sözleşme teklifi aldığım için çok mutluyum. Zaten hiç pazarlık bile yapmadık. Fenerbahçe'de uzun yıllar oynamak istiyorum. Sözleşmemi tamamladıktan sonra yine uzatmak isterim." açıklamasında bulundu.

Tecrübeli oyuncu, yabancı futbolcu kuralı ve Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemiyle ilgili de görüşlerini şöyle aktardı:

"Yabancı sınırı üst seviye takımlarda değil alttaki takımlarda daha fazla sıkıntı oluyor, diye düşünüyorum. Türkiye'de yabancı futbolcu bir şey yaptığı zaman göze batmaz ama yerli futbolcu yapınca direkt yerden yere vuruluyor. VAR sistemi ise oyunu çok kesmeyecekse ve kritik hatalarda müdahale edilecekse iyi olur. Sürekli oyun kesilip oraya bakılırsa futbolun bütün güzelliği ortadan kalkar."

"FENERBAHÇE'YE 8 NUMARA OLARAK TRANSFER EDİLDİM"

Alper Potuk, sarı-lacivertli takıma 2013 yılında 8 numara olarak transfer edildiğini ancak son yıllarda mevkisi dışında oynadığını belirtti.

Altyapılarda sadece orta sahanın merkezinde oynadığını vurgulayan 26 yaşındaki futbolcu, "Fenerbahçe'ye 8 numara olarak transfer edildim. Altyapılarda bile hep 6 ve 8 numara olarak oynadım. Fenerbahçe'ye geldikten sonra Sow'un cezalı olduğu bir maçta Ersun Yanal beni sol açık oynattı. İyi de oynadım o gün. Sonra da yavaş yavaş bu bölgede oynamaya başladım. Forvet ilk defa oynadım. Elimden geleni yaptım. Kendimi 8 numarada daha rahat hissediyorum. Son yıllarda daha çok kanatlarda ve forvet arkasında oynadım. Fenerbahçe formasıyla sahaya çıkıyorsanız her yerde oynarsınız. İhtiyaç olursa savunmada da görev alırım." ifadelerini kullandı.

"ESKİŞEHİRSPOR'UN DURUMU BENİ ÜZÜYOR"

Altyapısında yetiştiği TFF 1. Lig ekibi Eskişehirspor'un yaşadığı sıkıntılara değinen Alper, sözlerini şöyle tamamladı:

"Eskişehirspor'un durumu üzüyor beni. Büyük bir camia. Ben de oranın altyapısında futbola başladım. Buradaysam Eskişehirspor sayesinde. Son zamanlarda güzel gelişmeler var. İnşallah en yakın zamanda toparlanıp hak ettikleri Süper Lig'e gelip renk katarlar."