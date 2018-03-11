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Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar devam ediyor. Son günlerde ABD Başkanı Donald Trump ve FED yetkililerinin yaptığı açıklamalar doğrultusunda gelen ABD verileri, altın fiyatlarında değişime neden oldu. Altına yatırım yapmak isteyen veya altın bozdurmak isteyen vatandaşlar da bu dalgalanmayı sık sık takip ediyor. Peki altın, gram altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? İşte 11 Mart güncel altın fiyatları...