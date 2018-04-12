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Altın fiyatları ne kadar? Rekor üstüne rekor kıran altının gram fiyatı, dün 180,50 liraya ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Çeyrek altın 295 liraya ve altının onsu 1.359,95 dolara ulaştı. Öte yandan kapanışta altının kilogramı da 181 bin 900 lira oldu. İşte 12 Nisan güncel altın fiyatları ve detaylar...