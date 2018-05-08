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Altın fiyatlarındaki yükseliş devam ediyor. Düğün sezonun açılmasıyla beraber altın fiyatlarında da yavaş yavaş hareketlenmeler başladı. Yatırımcılar en çok çeyrek altına talep gösteriyor. Çeyrek altın fiyatı ne kadar? Gram altın fiyatı ne kadar?