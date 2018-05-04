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Altın fiyatları ne kadar oldu sorusu merak ediliyor. Düğün sezonunun açılmasıyla beraber altın alımlarında da hareketlilik görülmekte. Altın almak isteyen ya da bozdurmak isteyen yatırımcılar 4 Mayıs güncel altın fiyatlarını araştırıyor. Çeyrek altın fiyatı ne kadar? Gram altın ne kadar?