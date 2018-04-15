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AA Finans Analisti İslam Memiş, geçen hafta altının ons fiyatının 1.365 dolar, altının gram fiyatı ise 182,48 liraya kadar yükseldiğini anımsatarak, jeopolitik risk endişesinin kur ve altın fiyatlarının yükselişine neden olduğunu ifade etti.

Memiş, cuma günü yurt içinde altın İthalatı verilerinin, yurt dışında ise Avro Bölgesi dış ticaret dengesi ve ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirterek, altının gram fiyatında 175 liranın destek, 180 liranın direnç konumunda olduğunu söyledi.