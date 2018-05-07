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Altın fiyatları ne kadar oldu sorusu haftanın ilk mesai saatlerinde merak ediliyor. Altın almak isteyen ya da altın bozdurmak isteyenler düğün sezonu öncesi harekete geçti. 7 Mayıs çeyrek altın fiyatı ne kadar? Gram altın fiyatı ne kadar?