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İntegral Yatırım Araştırma Uzman Yardımcısı Aylin Cevizci, dolar kurunun 4,40'a yaklaşmasının gram altının 185,7 lira ile rekor kırmasına neden olduğunu söyledi.

Cevizci, gram altının son dönemde hareketlerinde en belirleyici unsurun dolar/TL olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Gram altın 185,7 lira rekoru ile üst bandını iyice genişletti. Artık alım seviyelerini daha önceki yazılarımda 170-175 lira aralığı olarak korurken, şimdiler de 175-180 lira olarak izliyorum. Çünkü ons altında 1.300-1.320 dolar aralığında bir seyir izlesek dahi, bu durum gram altında 175 lira altını dolar/TL fiyatından ötürü zorlaştırıyor. Bu nedenle kurda görünür ve temeli sağlam bir düşüş eğilimi görülmedikçe 170 lira seviyelerinden biraz uzak kalabileceğimizi belirtebilirim. Dolayısıyla elinde gram altını olanlar için talebin yüksek olduğu bir döneme girildiğini öncelikle söylemeliyim. Bu nedenle rekor seviyelerin yeni noktalara taşınabileceğini göz önüne aldığımızda, elinde gram altını olanlar bir süre daha koruma stratejisi uygulayabilirler. Fakat yeni alım düşünenler için 175-180 lira aralığındaki fiyat hareketlerinin kısa vadede uygun olabileceğini düşünüyorum."