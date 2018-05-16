Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı dün yüzde 0,93 artışla 185,20 liradan tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 304,00 lira, Cumhuriyet altını 1.239,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,93 yükselişle 185,20 liradan işlem gördü.
Altının kilogramı 185 bin 800 liraya yükseldi
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogramı 185 bin 800 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, 11 işlemde 19 milyon 441 bin 849,87 liralık ve 22 işlemde 35 milyon 152 bin 280,09 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.
Gümüş piyasasında ise 1 işlemde 37 bin 777,92 liralık ve 2 işlemde 266 bin 786,89 dolarlık işlem hacmi görüldü.
Altın borsasında dün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Maden, İstanbul Altın Rafinerisi, Sardes Kıymetli Madenler, Rona Döviz ve Kıymetli Mad. ve Uğuras Kıymetli Mad. şeklinde sıralandı. BIST Altın Endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 1,63 değer kaybetti.
Son zamanlarda dolar kuru ve altının ons fiyatından bulduğu destekle yükseliş eğiliminde hareket eden ve rekor üzerine rekor kıran altının gram fiyatı, sabah saatlerinde 185,7 lira ile tüm zamanların zirvesini gördü.
Yurt içinde yatırımcıların en çok tercih ettiği yatırım araçlarından biri olan altının gram fiyatı son zamanlarda dolar kuru ve altının ons fiyatındaki değer kazançlarının etkisiyle alış ağırlıklı bir seyir izliyor. Bu yıla 158 lira seviyesinden başlayan ve yükseliş eğiliminde hareket eden altının gram fiyatı bugün sabah saatlerinde 185,7 lira ile tarihi zirvesini gördü. Aylık bazda bakıldığında sadece şubat ayında değer kaybeden altının gram fiyatı, yılın başından bu yana yatırımcısına yüzde 16'nın üzerinde getiri sağladı.
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