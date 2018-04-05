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Altın fiyatları son dönemdeki inişli çıkışlı performansından dolayı yatırımcının yakından ilgilendiği konuların başında geliyor. Dün yüzde 0,99 yükselişle 172,70 liradan tamamladı. Mart ayının son işlem gününde gram altın, 168,5 lira ile tarihinin en yüksek aylık kapanışını gerçekleştirmişti. Altın almak isteyen ya da altın yatırımı yapmak isteyenler güncel altın fiyatlarını araştırıyorlar. Çeyrek altın ne kadar? Gram altın ne kadar? İşte 5 Nisan güncel altın fiyatları