Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırınca yatırımcının dikkatini daha çok çekmeye başladı. Altın fiyatlarındaki son dönemdeki inişli çıkışlı performansıyla yatırımcının yakından ilgilendiği konuların başında geliyor. Dün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,59 artışla 171,00 liradan tamamladı. Mart ayının son işlem gününde gram altın, 168,5 lira ile tarihinin en yüksek aylık kapanışını gerçekleştirmişti. Çeyrek altın ne kadar? Gram altın ne kadar? İşte 4 Nisan güncel altın fiyatları
GRAM ALTIN VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI
Dün İstanbul Kapalıçarşı'da gram altın, bugüne yatay seyirle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla 171,2 liradan işlem gördü. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 281 lira, Cumhuriyet altını da 1.145 liradan satıldı. Öğleden sonra gelen verilerde ise İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 171,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.146,00 lira oldu. Bugün kapanışta çeyrek altın 280,00 lira, Cumhuriyet altını 1.144,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,59 yükselişle 171,00 liradan işlem gördü.
ALTININ ONS FİYATI
Dün, dolar kuru ve altının ons fiyatından bulduğu destekle alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,64 değer kazancıyla 171,3 liradan tamamladı.
ABD - ÇİN REKABETİ ALTIN FİYATLARINI YÜKSELTİYOR
Altın uzmanı İslam Memiş, Çin’in, ABD’nin uyguladığı gümrük vergilerine misilleme yapacağı beklentisinin altın fiyatlarında yükselişe neden olduğunu kaydetti.
Rus diplomatların sınır dışı edilmesi, İsrail ile Filistin arasında yaşanan siyasi gelişmelerin jeopolitik riskleri artırdığını belirten Memiş, "ABD Başkanı Donald Trump’ın korumacı politikaları başta ABD ekonomisini ve ABD hisse senetlerini olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Bugün altının ons fiyatının 1.337-1.347 dolar aralığında dalgalanmasını bekliyoruz." dedi.
Memiş, yurt içi piyasalarda dolar kurunda yaşanan yükselişlerin dün altının gram fiyatlarını olumlu yönde desteklediğini ifade ederek, teknik açıdan altının gram fiyatında 171 liranın destek, 172,5 liranın direnç konumunda olduğunu söyledi.
Bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise Avrupa'da açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini bildiren Memiş, jeopolitik ve siyasi gelişmelerinde altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olacağını dile getirdi.
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