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Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırınca yatırımcının dikkatini daha çok çekmeye başladı. Altın fiyatlarındaki son dönemdeki inişli çıkışlı performansıyla yatırımcının yakından ilgilendiği konuların başında geliyor. Dün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,59 artışla 171,00 liradan tamamladı. Mart ayının son işlem gününde gram altın, 168,5 lira ile tarihinin en yüksek aylık kapanışını gerçekleştirmişti. Çeyrek altın ne kadar? Gram altın ne kadar? İşte 4 Nisan güncel altın fiyatları