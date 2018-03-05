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- "160 liranın altına sarkmaların oluşması durumunda kısa vadeli yatırımlar için kaçırılmaması gerekebilir"

İntegral Yatırım Araştırma Uzman Yardımcısı Aylin Cevizci de altının gram fiyatının şubat ayı içerisinde 159.91 liraya kadar gerilediğini anımsatarak, "Gram altında yaşanan bu düşüşlerin arkasında, ons altında 1.300 dolar bölgesine doğru yaşanan geri çekilmenin etkili olduğunu söyleyebiliriz. Ay içerisinde 1.362 dolar seviyesine kadar ons altında bir hareket izlesek dahi bunu çok sağlıklı bulmamakla birlikte yukarı yönlü hareketi destekleyebilecek yeni bir gelişme de yer almadı. Bu nedenle ons altın 1.340 -1.360 dolar aralığındaki seyrinde kalıcı bir görünüm izleyemedi." değerlendirmesinde bulundu.