Altın fiyatları ne kadar? Nisan ayında rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları ay sonunda sert düşüş yaşamıştı. Mayıs ayı başından itibaren ise toparlanan altın çıkış trendine devm etmiş ve dün yine tarihin en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Yatırımcılar bugün altın fiyatlarını merak ediyor. Çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı ne kadar oldu? İşte 10 Mayıs güncel altın fiyatları
Altın fiyatları her gün yatırımcının takip ettiği konuların başında geliyor. Nisan ayında rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları dün yine bir rekor kırdı. Dün altının gram fiyatı, günün ilk saatlerinde tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 184,2 lirayı görmesinin ardından günü yüzde 0,06 azalışla 180,40 liradan tamamlamıştı. Peki bundan sonra altın fiyatlarında yeni rekorlar gelecek mi? İşte detaylar...
GRAM ALTIN - ÇEYREK ALTIN FİYATLARI
Dün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,06 azalışla 180,40 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 295,00 lira, Cumhuriyet altını 1.206,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,06 düşüşle 180,40 liradan işlem gördü.
ALTININ ONS FİYATI NE KADAR?
Altının onsu uluslararası piyasalarda dün akşam saatlerinde 1.315,16 dolardan işlem gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,04 değer kazanırken altının kilogramı kapanışta 180 bin lira oldu.
TRUMP'IN İRAN KARARININ ALTIN FİYATLARINA ETKİSİ
Altın uzmanı İslam Memiş, ABD Başkanı Donald Trump'ın, ülkesinin İran’la nükleer anlaşmadan ayrılacağını ve 2015’te askıya alınan İran yaptırımlarının yeniden uygulanacağını açıkladığın belirterek, Trump’ın siyasal tavrının piyasalara baskı yaptığını kaydetti.
Piyasalardaki bu baskının altının ons fiyatında agresif yükselişlere neden olabileceğini ifade eden Memiş, "Ancak ABD 10 yıllık tahvil faizleri ve dolar endeksinde yaşanan yükselişler bugünlerde altının ons fiyatını baskılamaya devam ediyor. Altının ons fiyatında 1.300 dolar seviyesini desek, 1.330 dolar seviyesini direnç seviyesi olarak takip etmeye devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
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