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Altın fiyatları ne kadar? Nisan ayında rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları ay sonunda sert düşüş yaşamıştı. Mayıs ayı başından itibaren ise toparlanan altın çıkış trendine devm etmiş ve dün yine tarihin en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Yatırımcılar bugün altın fiyatlarını merak ediyor. Çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı ne kadar oldu? İşte 10 Mayıs güncel altın fiyatları