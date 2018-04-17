6 | 8

ALTININ KİLOGRAM FİYATI YÜKSELDİ

Dün Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogramı 177 bin 850 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, 14 işlemde 28 milyon 857 bin 406,15 liralık ve 28 işlemde 71 milyon 251 bin 609,24 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 4 işlemde 3 milyon 579 bin 750,39 liralık ve 2 işlemde 10 milyon 609 bin 746,34 dolarlık işlem hacmi görüldü.