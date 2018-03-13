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Altın fiyatları bugün ne kadar? sorusunun cevabı merak ediliyor. Dün altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününe yatay başlamasının ardından 162,1 lira seviyelerinde dengelendi. Kapanışta ise, Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,68 artışla 162,50 liradan tamamladı. 13 Mart altın fiyatları ne kadar? İşte güncel gram altın, çeyrek altın fiyatları...