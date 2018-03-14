Altın fiyatları bugün ne kadar? sorusunun cevabı merak ediliyor. Dün altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 163 lira seviyelerinde dengelendi. Kapanışta ise Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,42 artışla 164,80 liradan tamamladı. 14 Mart altın fiyatları ne kadar? İşte güncel gram altın, çeyrek altın fiyatları...
GRAM ALTIN, ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
Gram altın, dün güne düşüşle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,3 azalışla 163 liradan işlem gördü. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 267 lira, Cumhuriyet altını da 1.090 liradan satıldı. Kapanış verileri ise altın fiyatlarında yükseliş gösterdi. Çeyrek altın 270,00 lira, Cumhuriyet altını 1.103,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,42 yükselişle 164,80 liradan işlem gördü.
ALTININ ONSU NE KADAR?
Dün küresel piyasalarda doların değer kazanmasının etkisiyle Asya piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 değer kaybıyla 1.320 dolardan işlem gördü.
ABD ENFLASYON VERİLERİNİN ALTIN FİYATLARINA ETKİSİ
ABD İstatistik Bürosu'nun verilerine göre, ABD'de Şubat sonu itibarıyla yıllık enflasyon yüzde 2.3 olan beklentilere karşın yüzde 2.2 olarak gerçekleşti. Verinin açıklanmasından önce 1.2338 euro/dolar paritesi düne göre yüzde 0.21 artışla 1.2358 düzeyine yükseldi. Küresel piyasalarda güç kazanan dolar veri sonrası 3.8625 liraya geriledi. Veri öncesinde tarihi rekorunu yenileyerek 4.7798 lirayı gören euro da 4.7757 liraya çekildi.
Altın uzmanı İslam Memiş, yatırımcıların dün ABD'de açıklanan şubat ayı enflasyon verilerine odaklandığın söylemişti. Enflasyon verisinin beklentilerin üzerinde ya da altında açıklanmasının, altının ons fiyatında hareketliliğe neden olacağını ifade eden Memiş, teknik açıdan 1.318 doların destek, 1.328 doların ise direnç seviyesi olduğunu kaydetmişti.
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