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Altın fiyatları bugün ne kadar? sorusunun cevabı merak ediliyor. Dün altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 163 lira seviyelerinde dengelendi. Kapanışta ise Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,42 artışla 164,80 liradan tamamladı. 14 Mart altın fiyatları ne kadar? İşte güncel gram altın, çeyrek altın fiyatları...