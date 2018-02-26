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Altın fiyatları ne kadar? sorusu haftanın ilk gününde merak ediliyor. Geçen haftayı yükselişle kapatan altın fiyatlarından sonra yatırımcılar güncel altın fiyatlarını araştırıyorlar. Altın almak isteyen ya da altın bozdurmak isteyenler için fırsat olabilir. Çeyrek altın fiyatı ne kadar? Gram altın fiyatı ne kadar?