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Altın fiyatları ne kadar oldu? sorusu merak konusu olmaya devam ediyor. Altının iki gündür düşüşe devam etmesi altın yatırımcılarını tedirgin ediyor. Altın almak isteyen ya da altın bozdurmak isteyen vatandaşlar güncel altın fiyatlarını araştırıyor. Çeyrek altın fiyatı ne kadar? Gram altın fiyatı ne kadar oldu?