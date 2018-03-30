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Altın fiyatlarında geçen günlerde peş peşe gelen rekorlar yatırımcının altın konusunu yakın markaja almasına neden oldu. Altının gram fiyatı, dün kapanışta bir önceki günün kapanışına göre yüzde 1,69 düşüşle 169,00 liradan tamamladı. Altın bozdurmak ve altın almak isteyenler güncel altın fiyatlarını merak ediyor. Peki altın fiyatlarında son durum ne? Çeyrek altın ve gram altın ne kadar? İşte 30 Mart güncel altın fiyatları...