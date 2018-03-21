Güncel altın fiyatları ajasnlardan saat 10.00 itibariyle gelmeye başladı. Çeyrek altın ve gram altın oldukça merak ediliyor. Diğer yandan altın fiyatları piyasadaki yükselişini sürdürüyor.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 166,1 lira seviyelerinde dengelendi. Dün, dolar kuru ve altının ons fiyatındaki değer kayıplarının etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,52 azalışla 165,8 liradan tamamladı.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,14 artışla 166,1 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 273 lira, Cumhuriyet altını da 1.111 liradan satılıyor.

ONS ALTIN NE KADAR?

Asya piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,24 değer kazancıyla 1.314,3 dolardan işlem görüyor.

Altın uzmanı İslam Memiş, küresel piyasaların, dün başlayan ve kararı bu akşam açıklanacak olan ABD Merkez Bankası (Fed) Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısına odaklandığını kaydetti.

Altın uzmanı Memiş, piyasaların Fed'in faiz artırımına gideceği yönünde beklentileri fiyatladığını belirterek, "Biz de piyasalar doğrultusunda Fed'in 25 baz puan faiz artırımına gideceği yönünde beklentimizi koruyoruz. Fed, faiz artırımına giderse altının ons fiyatı 1.280 dolar seviyesine kadar düşebilir. Eğer Fed sürpriz bir karar açıklayıp faiz artımına gitmezse altının ons fiyatında yükseliş 1.330 dolara kadar sürebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın ilk FOMC toplantısı olacağına dikkati çeken Memiş, Powell’ın basın toplantısında vereceği mesajların piyasalar için oldukça önemli olduğunu dile getirdi.

Altın uzmanı Memiş, altının gram fiyatının dolar kurunda yaşanan geri çekilmelerden olumsuz yönde etkilendiğini ifade ederek, "Dolar kurundaki dünkü gerileyişin sürmesi, altının gram fiyatında düşüşe neden olabilir. Bugün altının gram fiyatının 164-167 lira aralığında işlem göreceğini tahmin ediyoruz." dedi.