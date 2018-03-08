Altın fiyatlarının bugün ne kadar olduğu merak ediliyor. Son dönemde "ticaret savaşları" endişesi altına talebi arttırırken, altın fiyatlarındaki dalgalı seyir Mart ayında da devam ediyor. Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 162,5 lira seviyelerinde dengelendi. Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 8 Mart gram altın, çeyrek altın fiyatları...
GRAM ALTIN, ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
Gram altın, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla yüzde 0,6 artışla 162,5 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 267 lira, Cumhuriyet altını da 1.087 liradan satılıyor.
ALTININ ONS FİYATI
Dün altının ons fiyatındaki düşüşlerin etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı günü yüzde 0,63 değer kaybıyla 161,6 liradan tamamladı.
Asya piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışına göre yüzde 0,2 değer kazancıyla 1.328,6 dolardan işlem görüyor.
ALTIN FİYATLARINDAKİ DALGALANMANIN NEDENİ...
ABD Başkanı Donald Trump ve ABD Merkez Bankası (Fed) Açık Piyasa Komitesi (FOMC) üyelerinin söylemleri ile beklentilerden iyi gelen ABD verilerinin altın fiyatlarında dalgalanmaya neden olduğunu dile getirdi.
Memiş, dün ABD'de ADP tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin üzerinde açıklandığını anımsatarak, veri sonrası dolar endeksinin toparlandığını, altının ons fiyatının ise değer kaybettiğini dile getirdi.
Bugün yatırımcıların Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararını takip edeceğini ifade eden Memiş,"ECB'nin faizlerde bir değişikliğe gitmesi beklenmiyor. Faiz kararı açıklandıktan sonra ECB Başkanı Mario Draghi'nin açıklamaları piyasalar için önemli olacak. Draghi’nin parasal genişlemenin yakın zamanda biteceğine yönelik sözle yönlendirmesinden daha şahin bir açıklama gelebileceğini düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
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