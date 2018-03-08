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Altın fiyatlarının bugün ne kadar olduğu merak ediliyor. Son dönemde "ticaret savaşları" endişesi altına talebi arttırırken, altın fiyatlarındaki dalgalı seyir Mart ayında da devam ediyor. Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 162,5 lira seviyelerinde dengelendi. Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 8 Mart gram altın, çeyrek altın fiyatları...