Altın fiyatları yükselişte, haftanın son işlem gününü yükselişle kapattı. Dolar kurundaki artışların etkisiyle alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı ne kadar oldu? Çeyrek altın fiyatı yatırımcıları sevindirdi. Bugün 2 Haziran altın fiyatları ne kadar?
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,52 artışla 191,00 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 313,00 lira, Cumhuriyet altını 1.278,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,52 yükselişle 191,00 liradan işlem gördü.
Altının kilogramı 193 bin 600 liraya yükseldi
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogramı 193 bin 600 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, 9 işlemde 41 milyon 94 bin 207,26 liralık ve 16 işlemde 11 milyon 284 bin 441,92 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.
Gümüş piyasasında ise 1 işlemde 1 milyon 84 bin 129,22 liralık işlem hacmi görüldü.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, Troy Kıymetli Maden Ticareti, Türk Ekonomi Bankası, Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti ve Uğuras Kıymetli Maden Sanayi ve Dış Ticaret oldu.
BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,90 değer kaybetti.
ALTIN UZMANI NE DİYOR?
AA Finans Analisti İslam Memiş, altının ons fiyatının 1.300 dolar seviyesini test ettiğini ancak üzerinde kalıcılık sağlamakta zorlandığını söyledi.
Avrupa'daki siyasi endişelerin, altın fiyatlarını beklendiği kadar etkilemediğini ifade eden Memiş, "Altının ons fiyatı 1.285-1.305 dolar aralığında bir seyir izleyebilir. Bugün ABD'de açıklanacak olan istihdam verileri, altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olacaktır." dedi.
Memiş, altının gram fiyatının, dolar kuruna paralel işlemler gerçekleştirmeye devam ettiğini belirterek, teknik açıdan altının gram fiyatında 188 liranın destek, 194 liranın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.292,74 TL
1.294,06 TL
GRAM ALTIN FİYATI
191,06 TL
191,24 TL
ÇEYREK ALTIN FİYATI
305,70 TL
312,68 TL
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