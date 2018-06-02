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Gümüş piyasasında ise 1 işlemde 1 milyon 84 bin 129,22 liralık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, Troy Kıymetli Maden Ticareti, Türk Ekonomi Bankası, Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti ve Uğuras Kıymetli Maden Sanayi ve Dış Ticaret oldu.

BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,90 değer kaybetti.