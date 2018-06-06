Dün dolar kuru ve altının ons fiyatındaki düşüşlerin etkisiyle değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,40'lık azalıştan sonra yükselişle tamamladı. Çeyrek altın ve Cumhuriyet altını da yükselişe geçti. Uzmanlar altının gram fiyatında yükselişlerin satış fırsatı olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Memiş, 187-193 lira bandındaki hareketin devam edebileceğini kaydetti. İşte bugün altın fiyatları...

GRAM ALTIN FİYATI

191,21 TL

191,35 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI

305,94 TL

312,85 TL

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

1.264,00 TL

1.277,00 TL

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ALTININ KİLOGRAMI YÜKSELDİ

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogramı 191 bin 750 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, 13 işlemde 39 milyon 146 bin 55,81 liralık ve 27 işlemde 18 milyon 197 bin 589,25 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 17 işlemde 5 milyon 945 bin 465,59 liralık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, Troy Kıymetli Maden, Rona Döviz ve Kıymetli Mad., Halkbank, Garanti Bankası şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,06 değer kazandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

TL/KG DOLAR/ONS AVRO/ONS Önceki Kapanış 190.900,00 1.292,00 1.063,30 En Düşük 190.700,00 1.290,00 En Yüksek 192.100,00 1.296,70 Kapanış 191.750,00 1.292,75 Ağırlıklı Ortalama 191.571,12 1.291,78 İşlem Miktarı (Kg.) 204,34 438,16 İşlem Sayısı 13 27 İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro) 39.146.055,81 18.197.589,25 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 642,50 Toplam İşlem Adedi 40 Altın Endeksi Önceki Kapanış 2.970,80 Altın Endeksi Bugünkü Kapanış 2.972,52 Altın Endeksi Değişim (%) 0,06