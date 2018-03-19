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"Gram altının yükselmesinin temel nedeni dolar kurundaki yukarı hareketler"

İntegral Yatırım Araştırma Uzman Yardımcısı Aylin Cevizci, gram altının 166,4 liraya yükselmesinin en temel nedenin dolar kurunda yaşanan yukarı yönlü hareket olduğunu kaydetti.

Dolar kurunun hafta başında uzun bir süredir hareket ettiği 3,7300-3,8330 bandını yukarı kırdığını belirten Cevizci, pazartesi açıklanan ocak ayı cari işlemler dengesi verisinin kurun bu hareketinde etkili olduğunu söyledi.

Cevizci, dolar kurunda yaşanan değer kazançlarının devam etmesi durumunda altının gram fiyatının yukarı yönlü eğilimi koruyacağını ifade ederek, "Ons altın tarafından bakacak olursak, bu konuda gelecek hafta Fed'in piyasalara vereceği mesaj ons altın fiyatlaması açısından önemli olacak. Ama şunu belirtelim ki TL kaynaklı yaşanan bu hareket dolar kaynaklı da desteklenir ve 3,95 üzerine doğru bir hareket başlar ise ons altın bu noktada 1.313 altına geri çekilse dahi gram altında 166 TL üzerindeki seyir devam edebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Cevizci, altının gram fiyatında yaşanan bu yukarı yönlü harekette, 160-162 TL aralığını alım yönünde değerlendiren yatırımcıların kar realize edebileceklerini belirterek şunları kaydetti:

"Yukarı yönlü hareketin haber kaynaklı yaşanmasından ötürü negatif gelişmelerin yavaş yavaş dinmesi yaşanan bu pozitif hareketinde zayıflamasına neden olabilir. Bu nedenle gram altının bulunduğu noktalar olan 165-167 TL bölgesinde alım yönlü bir karar almak yatırımcıların getiri oranını az tutabileceği gibi daha yüksek bir getiri beklentisi olanları da orta vadede bekletebilir. Bu nedenle alım aralığını 1-2 TL yukarı çekerek, geri çekilmelerde, 163-164 bölgesine doğru düşüşler hatta bu seviyelerinde altına sarkmalarda altının gram fiyatında alım için uygun olacağını düşünüyorum."