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Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.343,62 dolardan işlem gördü.

Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre değişim göstermezken altının kilogramı kapanışta 177 bin 400 lira oldu.

Altın piyasasında, 7 işlemde 16 milyon 284 bin 300 liralık ve 30 işlemde 28 milyon 455 bin 272,87 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.