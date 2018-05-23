Altının gram fiyatı, günün ilk saatlerinde tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 200 lirayı test etmesinin ardından 201,20 liradan dengeledi. AA Finans Analisti İslam Memiş, yurt içi piyasalarda dolar/TL'nin 4,80'in üzerini gördüğü saatlerde, altının gram fiyatının da 200 liraya çıktığını kaydetti. Çeyrek altın fiyatı ne kadar? Cumhuriyet altın fiyatı ne kadar? İşte ayrıntılar...

ALTIN KAZANDIRAN YATIRIM ARACI

Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Hasan Çavuşculu, altındaki bu yükseliş trendiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Çavuşculu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 22 ayar altının gram fiyatının 200 liraya ulaştığını, çeyrek altının ise 345 lirayı bulduğunu belirterek, altın fiyatlarının son dönemde ciddi artış gösterdiğini söyledi.

Tasarrufta "güvenli liman" olma özelliğini koruyan altının gramının Mayıs 2014'te 85 lira olduğunu anımsatan Çavuşculu, altın fiyatlarında son 5 yılda yüzde 135 artış gerçekleştiğini dile getirdi.

Çavuşculu, Ramazan Bayramı sonrasında düğün, sünnet ve nişan törenlerinin artacağına ve altın piyasasında hareketlilik yaşanacağına dikkati çekerek, bu konuda gerekli hazırlıkları yaptıklarını ifade etti.

Yeni sezona çok sayıda yeni modelle girdiklerini vurgulayan Çavuşculu, tasarımların sürekli yenilendiğini, müşteri taleplerine ve özel günlere özel tasarımlar hazırladıklarını anlattı.

Çavuşculu, yükselen altın fiyatlarının vatandaşın alım gücünü zayıflattığını ve kuyumcuları memnun etmediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Altın, her zaman yatırımcısının yüzünü güldürmüştür. Şu anda altın fiyatları zirvede. Tasarruf etmek isteyen vatandaşlarımıza işçiliği fazla olmayan bilezik ya da çeyrek altın almalarını tavsiye ediyoruz. Hediye amaçlı altın almak isteyenler için de her keseye uygun ürünlerle sezona hazırız. Vatandaşlarımız, hediyede tercihlerini toplumsal dayanışmanın bir parçası olan altından yana kullansınlar."

AA ALTIN UZMANI İSLAM MEMİŞ'DEN ALTIN FİYATLARI YORUMU

Dolar kurunun, agresif ve sağlıksız yükselişini sürdürdüğünü ifade eden Memiş, "Altının gram fiyatının yeni hedefi 205 lira seviyesi olabilir. Altının ons fiyatının ise tepki alımlarıyla 1.300 dolar seviyesine kadar yükselebileceğini tahmin ediyoruz." dedi.

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Gram altın fiyatı 203,30 liradan alınıp,

Gram altın fiyatı 203,82 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Çeyrek altın fiyatı 325,29 liradan alınıp,

Çeyrek altın fiyatı 333,24 liradan satılıyor.

ALTIN/ONS ($) FİYATI NE KADAR?

Altının ONS fiyatı 1.296,01 dolardan alınıp,

Altının ONS fiyatı 1.296,29 dolardan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI FİYATI NE KADAR?

Cumhuriyet altını fiyatı 1.340,00 liradan alınıp,

Cumhuriyet altını fiyatı 1.360,00 liradan satılıyor.

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ALTIN NASIL ÜRETİLİR?

Altın, kimyada Au (Latince Aurum dan(ışıldayan-parlayan)) sembolü ile gösterilen yumuşak, parlak sarı renkte kimyasal bir element. Altının parlak sarı rengi, asitlere karşı dayanıklılığı, doğada serbest halde bulunabilmesi ve kolay işlenebilmesi gibi özellikleri, insanların ilkçağlardan beri ilgisini çekmiştir.

Altın, parlak sarı rengi ve ışıltısıyla göz alan çok ağır bir metaldir. Üstelik kolay kolay tepkimeye girmeyen çok kararlı bir element olduğu için havadan ve sudan etkilenmez. Bu yüzden hiçbir zaman paslanmaz, kararmaz ve donuklaşmaz. Bir başka özelliği de saf haldeyken çok yumuşak olmasıdır; bu nedenle kolayca dövülerek biçimlendirilebilir. Altın bütün bu özellikleriyle tarih boyunca en kıymetli metallerden sayılmıştır.