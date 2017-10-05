Altın fiyatlarında son durum

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,27 artışla 146,4 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne yatay başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla 146,5 liradan işlem görürken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 240 lira, Cumhuriyet altını da 981 liradan satılıyor.

Dünkü yüzde 0,24'lük yükselişin ardından bugüne yatay seyirle başlayan altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanış seviyesinin hemen üzerinde 1.275 dolardan işlem görüyor.

AA Finans analisti İslam Memiş, ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin, altın fiyatlarını baskılamaya devam ettiğini söyledi.

Memiş, dün toparlanma isteğinde olan altının ons fiyatının, ABD'de ISM imalat dışı endeksinin beklentilerin oldukça üzerinde açıklanmasıyla kazançlarını bir kısmını geri verdiğini dile getirdi.

ABD'de açıklanan veriler sonrası dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükselişlerin devam ettiğini belirten Memiş, bu sebeple altının ons fiyatının 1.280 dolar direncini aşamadığını kaydetti.

Memiş, altının gram fiyatının sakin bir seyir izlediğini belirterek, dolar/TL'de agresif hareketler yaşanmazsa bu seyrin devam edeceğini tahmin etti. Teknik açıdan altının gram fiyatında 145 lira seviyesini destek, 147 lira seviyesini ise direnç olarak takip edileceğini ifade eden Memiş, bugün ABD'de fabrika siparişleri ile haftalık işsizlik başvurularının piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını bildirdi.

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