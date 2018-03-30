Fark ettim ki çok yaygın bir âdet, bir gelenek olan, çok da sevdiğim, ev hanımlarının vazgeçilmezi altın günleri yani kadınların buluşmaları hakkında epeydir yazmamışım. İş hayatında sosyal ortamlara katılıp “Hayır” diyememek neyse, evdeki arkadaş buluşmalarında güzel sofralarda oturup cebinden çıkardığın 2 bisküviyi yemek de odur. Hatta bence daha zordur.
Dışarıda yemek yemekteyseniz mönüden size en uygun yemeği seçebilirsiniz. Sadece ızgara balık ve bol domatesli, rokalı bir salata yemek bile sizi mutlu edebilir. Ama günlerdeki mönüler öyle mi? Pasta, kıymalı börek, otlu börek, patatesli poğaça, tiramisu, cheesecake, mozaik pasta, un kurabiyesinden elmalısına kadar kurabiyeler... Ah ah! Ben de olsam dayanamam. Nasıl güzel ve çekici hepsi!
HT Magazin'den Güneş Aksüs yazdı...
DİYETİ BOZALIM MI?
Ve günlerde belki de herkes diyetten konuşuyor. Komik değil mi? Konuşmayı da seviyoruz karışmayı da. Şöyle bir ortam düşünün; 10 kadın var, hepsi koşa koşa güne gelmiş. Ev sahibi özene bezene hazırlanmış. Masada yok yok! Siz de oradasınız ama diyettesiniz! Diyetisyeniniz de size “Sakın diyetini bozma!” demiş. Bu durumda 3 seçeneğiniz var:
1. O anlığına diyeti bozmak ve akşam dikkatlice devam etmek.
2. O hafta diyetisyen kontrolüne gitmemek, “Bir sonraki hafta daha iyi diyet yapar ve öyle giderim” diyerek diyeti bozmak.
3. Diyeti asla bozmamak, sofraya yaklaşmamak.
BU KONUŞMAYI YAPIN
Durun, durun! 1 seçenek daha var: Sofraya biraz müdahale etmek! Arkadaşlarınız yabancı değil sonuçta öyle değil mi? Onlarla konuşabilirsiniz. Günde buluştuğunuz arkadaşlarınızın karşısına geçip şunları söyleyin: “Sevgili arkadaşlarım. Sizlerle her hafta buluşmak benim için büyük bir keyif, çok eğleniyorum. Hepiniz beni evlerinizde çok güzel ağırlıyorsunuz, birlikte çok iyi vakit geçiriyoruz. Bu, hepimize iyi geliyor. Ama her seferinde o kadar çok şey yiyoruz ki! Bu durum çoğumuzun kilo almasına ya da uygulamamız gereken diyet listesini bırakmamıza sebep oluyor. Bunun arasını bulalım. Yani hem güzel şeyler yiyelim hem de kilo almayalım. Ne dersiniz?”
Bu konuşmadan sonra muıtlaka size hak verecek ve destekleyecek kişiler çıkacaktır. O zaman ‘Ne yapalım?’ listesine geçebiliriz.
ALTIN GÜNÜ DİYETİ
- Güne gideceğiniz sabah ekmek yemeyin. Kahvaltınızda sadece 1-2 yumurtayla yapılmış bir omlet, yanında da bol yeşillik olsun.
- O gün, bir önceki gün ve bir sonraki gün mutlaka yürüyüş yapın.
- Bol su içmeyi unutmayın. Günde 2 litre içmelisiniz.
- Sofrada mutlaka şeker kullanmadan yapılmış bir tatlı olsun. Meyveden yapılmış da olabilir. Şekersiz ve unsuz seçenekler önemlidir. Üstelik farklı lezzetler denemek herkesin hoşuna gider.
- Mutlaka kısır, mercimek köftesi, buğdaylı salata, kinoalı salata ve mercimekli salata gibi bir çeşit olsun.
- Domates, salatalık, biber gibi sebzeler olsun.
- Bazen börek-çörek yerine simit + kaşar + domates-biber gibi seçenekler bulunsun.
- Pasta yerine kek, un kurabiyesi yerine tam buğday unuyla yapılmış elmalı kurabiye çok daha iyi olur.
- Çay ve kahvelerde şeker kullanmayın.
- Yoğurtlu kabak, yoğurtlu pancar, yoğurtlu havuç gibi yoğurtlu bir sebze mutlaka olsun.
- Baklava ve kadayıf gibi ağır tatlılar yerine muhallebili, kakaolu ve az şekerli tatlıları tercih edin.
- Kıymalı börekteki kıymayı, cheesecake’teki peyniri saymazsak, gün sofralarında genelde protein seçeneği olmaz. Peynirli salata, peynirli kabak dilimleri, kaşar peyniri ve kuru meyvelerle minik kanepeler, minik köfteler veya tavuklu bir salata hazırlayabilirsiniz.
Artık bu listeyi birbirinize yollamak ve yeni tarifler geliştirmek sizin elinizde. 1 günlük mola verirken çok da abartmadan, yine sağlıklı seçeneklerle diyetimize devam edebiliriz. Gündeki tüm arkadaşlara benden selam söyleyin...
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.