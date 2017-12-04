Metabolizmayı hızlandırma yolları nelerdir? Metabolizmayı hızlandıran diyet listesi...

Havaların soğumasıyla metabolizmamız da yavaşladı ancak hızlandırmak mümkün. Bunu sağlamanın en önemli yolu yeterli beslenme, su tüketimi ve düzenli yürüyüş yapılmasıdır. Metabolizma hızı, organların çalışması ve hücrelerin canlılığı için gerekli olan minimum enerji olarak tanımlanabilir.
Yaş, boy, kilo, fiziksel aktivite ve vücuttaki yağ oranı gibi birçok etmenin metabolizma hızında etkili olduğunu söyleyen Diyetisyen Ayşe Tuğba Şengel, "Metabolizmanın çalışma hızını etkileyen bir diğer önemli faktör ise beslenme alışkanlıklarıdır. Tükettiğimiz besinler sindirimden vücutta kullanımına kadar birçok aşamada metabolizmanın çalışmasında etkili olur" dedi.
Metabolizmayı hızlandırma hakkında tüyolar veren Diyetisyen Şengel, "1 haftalık metabolizmayı hızlandıran diyet listesi"ni HABERTURK.COM okuyucularıyla paylaştı.
Metabolizmanın doğru ve düzgün çalışması sağlıklı bir vücudun göstergesi sayılabilir. Yavaş ve düzensiz çalışan bir metabolizma halsizlik, yorgunluk, uyku hali ve isteksizlik haline neden olabilir. Kabızlık, şişginlik ve hazımsızlık gibi sindirim sorunlarının yaşanmaması için metabolizmanın düzgün çalışması önemlidir. Metabolizmanın sağlıklı ve hızlı çalışması sindirim sorunlarının yaşanmamasından, cildin kuru olmamasından ve daha dinç hissedilmesinden anlaşılabilir.
Metabolizma hızı tüketilen besinlerden, su tüketiminden ve fiziksel aktivitelerden çok çabuk etiklenebilir. Kan şekerinin dengede kalarak metabolizmanın hızlanması 2,5-3 saat aralıklarla beslenilmesi, yani ara öğün yapılması ile sağlanabilir. Gün içerisinde ortalama 2-2,5 litre su tüketimi sindirim sisteminin doğru çalışmasına etki ederek metabolizmanın da hızlanmasına etki eder. Düzenli yapılan fiziksek aktivite yani günlük 30-40 dakikalık yürüyüşlerin yapılması metabolizma hızının artmasında etkili olan en önemli etmenlerden biridir.
1. Zencefil: Özellikle vücut ısısının artmasında etkilidir ve vazodilatör etki gösterir. Bu sayede metabolizmanın %20 oranında hızlanmasını sağlar.
2. Acı biber: Metabolizmanın hızlanmasında etkili olan en önemli besinlerden biridir. İçeriğindeki capsaicin maddesi sayesinde metabolizmanın hızlanmasını ve daha fazla kalori harcanmasını sağlar.
3. Tarçın: İnsülin hormonunun etkinliğini artırarak kan şekerinin dengede kalmasını sağlar. Bu sayede metabolizma hızının yavaşlamasını önler.
4. Yeşil çay: En fazla bilinen metabolizma hızını artıran besindir. Bu özelliğini içeriğindeki kateşin maddesi sayesinde gerçekleştirir.
5. Türk kahvesi: İçeriğindeki kafein maddesi sayesinde metabolizma hızının artmasına etki eder. Aynı zamanda tokluk vererek kalori kontrolü de sağlar.
6. Et, tavuk, süt ve yoğurt: Protein kaynağı besinlerin sindirim süresi diğer besin çeşitlerine göre daha uzundur ve sindirilmesi için daha fazla kalori harcanır. Bu durumda metabolizma daha hızlı çalışır.
7. Ispanak, kabak, patlıcan: Lif açısından zengin olan bu sebzeler sindirim sırasında daha fazla enerjiye ihtiyaç duyar. Bu sayede metabolizmanın hızlanmasını sağlar.
8. Posa kaynağı besinler: Besinlerin sindirilmeyen kısmı olan lif sindirim sırasında kullanılan enerji miktarının artmasını sağlar ve metabolizmayı hızlandırır. Yulaf, elma, armut, portakal ve kepekli tahıllar bu besinlere örnek verilebilir.
Kahvaltı: 1 adet haşlanmış yumurta
1 dilim beyaz peynir
4-5 adet zeytin
Domates-salatalık-mevsim yeşillikleri
1-2 dilim esmer ekmek
Kuşluk: Şekersiz Türk kahvesi
2 adet kuru kayısı + 2 tam ceviz içi
Öğlen: 100-120 gram ızgara et-tavuk-balık
Bol yeşillikli salata
1 kase yoğurt
1 dilim esmer ekmek
İkindi: 1 adet elma veya armut
1 fincan zencefilli yeşil çay
Akşam: 1 kase çorba veya 1 dilim esmer ekmek
1 porsiyon sebze yemeği
1 kase yoğurt
Bol yeşillikli salata
Gece: 1 bardak tarçınlı süt
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