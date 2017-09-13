Altın ne kadar?

Dün, yükselen dolar/TL'den bulduğu destekle 147,1 liraya kadar çıkan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1 değer kazancıyla 147 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı bugüne yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 146,9'dan işlem görürken, aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 241 lira, Cumhuriyet altını da 983 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı da güne önceki kapanış seviyesinin hemen altında başlamasının ardından şu dakikalarda 1.331,50 dolardan alıcı buluyor.
AA Finans Analisti İslam Memiş, bugün hem yurt içinde hem de yurt dışında veri akışının sakin olmasının altın fiyatlarındaki yatay seyri destekleyebileceğini belirterek, ABD'de Üretici Fiyatları Endeksinin (ÜFE) ve yarınki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı öncesinde döviz kurlarının seyrinin izleneceğini söyledi.
Teknik açıdan 145,6 lira seviyesinin destek konumunda olduğunu ifade eden Memiş, 147,4 liranın ise direnç olarak öne çıktığını dile getirdi.
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