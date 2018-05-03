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Cerny bu fotoğrafı "Seviyorum... Gerçek arkadaşlar birbirlerini destekler. Arkadaşımın benimle burada olmasından çok mutluyum. Bu arkadaşlık bir harika. Böylesine güzel bir arkadaşla böylesine cool bir hayat. Seni seviyorum kardeşim!" notuyla yayınladı.