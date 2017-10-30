Anadolu Efes: 94 - Demir İnşaat Büyükçekmece: 75

SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Alper Altuğ Köselerli, Ozan Çakar, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu
ANADOLU EFES: McCollum 21, Doğuş Balbay 4, Ledo 19, Motum 15, Dunston 12, Stimac 11, Simon 5, Birkan Batuk 2, Onuralp Bitim, Berk Demir 2, Muhaymin Mustafa, Arda Erdoğan 3
DEMİR İNŞAAT BÜYÜKÇEKMECE: Walker 18, Wright 19, Melih Yıldız, Kairys 8, Moldoveanu 3, Simpson 6, Burak Can Yıldızlı 11, Stojanovski 10, Merthan Mutlu, Oğulcan Baykan
1. PERİYOT: 22-21
DEVRE: 46-45
3. PERİYOT: 77-57
Anadolu Efes, bu sonuçla 3. galibiyetini elde ederken, Demir İnşaat Büyükçekmece sahadan 3. kez mağlup ayrıldı.
Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelede Walker ve Wright ile üç sayı çizgisinin gerisinde etkili olan Demir İnşaat Büyükçekmece, 8. dakikada 6 sayı farkla öne geçti: 13-19. Periyodun son bölümünde McCollum, Simon ve Dunston ile üst üste isabetler bulan Anadolu Efes, ilk çeyreği 22-21 üstün tamamladı.
Müsabakanın ikinci çeyreğine boyalı alanda Stimac'ın isabetli basketleriyle başlayan lacivert-beyazlılar karşısında Demir İnşaat Büyükçekmece, Wright'ın sayılarıyla etkili oldu ve 17. dakika 40-39 konuk ekibin üstünlüğüyle geçildi. Periyodun son bölümünde Motum ve Simon ile skor üreten Anadolu Efes, soyunma odasına 46-45 önde gitti.
İkinci yarının başında Dunston-Motum ikilisiyle 6-0'lık seri yakalayan lacivert-beyazlılar, 22. dakikada farkı 7 sayıya yükseltti: 52-45. Etkili oyununu sürdüren Anadolu Efes, 25. dakikada Motum'un üç sayılık basketiyle farkı çift hanelere taşıdı: 59-49. Ledo ve McCollum ile üç sayı çizgisinin gerisinden etkili olan ve 29. dakikada farkı 21 sayıya (76-55) çıkaran ev sahibi ekip, son çeyreğe 77-57 üstün girdi.
Mücadelenin 4. çeyreğinde rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen ve son bölümde genç oyuncularına şans tanıyan Anadolu Efes, karşılaşmayı 19 sayı farkla 94-75 kazandı.
Maçın en skorer ismi Anadolu Efes adına 21 sayı üreten McCollum olurken, Ledo 19 sayıyla galibiyete katkı sağladı. Demir İnşaat Büyükçekmece'de ise Wright 19, Walker 18 sayıyla oynadı.
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