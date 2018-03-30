Anadolu Efes ile AB InBev'in birleşme süreci tamamlandı

Anadolu Efes, Rusya'daki operasyonları ile Anheuser Busch InBev'in (AB InBev) Rusya ve Ukrayna'da bulunan operasyonlarının tek bir yönetim altında toplanmasına yönelik sürecin tamamlandığını açıkladı.

Şirketin KAP'a yaptığı açıklamaya göre; Anadolu Efes ve AB InBev'in her biri, bağlı ortaklıkları olan Efes Breweries International ve Western European Holding üzerinden AB InBev Efes şirketinde yüzde 50 oranında paya sahip olacaklar.

AB Inbev Efes, Anadolu Efes'in finansal sonuçlarına tam konsolidasyon yöntemiyle konsolide edilecek.