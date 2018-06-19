Anadolu Efes Micic’le anlaştı

THY Euroleague ve Tahincioğlu BSl’nin iddialı ekiplerinden Anadolu Efes, Zalgiris Kaunas’ın Sırp oyun kurucusu Vasilije Micic’le prensipte anlaştı.

Efes’in, iki sezon önce Tofaş forması da giyen ve geçtiğimiz sezon Zalgiris’te başarılı bir performans ortaya koyan 24 yaşında, 1.95 boyundaki tecrübeli guard ile önümüzdeki günlerde sözleşme imzalaması bekleniyor. Micic, geçen sezon Zalgiris ile Euroleague’de 7.7 sayı, 2.2 ribaund, 4.2 asist; litvanya ligi’nde 8.3 sayı, 2.3 ribaund, 3.7 asist ortalamaları tutturmuştu.