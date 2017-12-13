Üretilen araçlar ağırlıklı olarak Türkiye pazarına satılacak.

Yerli otomobil projesindeki beş babayiğitten biri olan Anadolu Isuzu'dan dün akşam KAP'a yapılan açıklamaya göre beş yıl süreli anlaşma kapsamında yeni bir ürün grubu üretilecek.

Şasi alt yapısı Tatra'dan tedarik edilecek, şasi ve araç üst yapısı Anadolu Isuzu bünyesinde tamamlanacak.

Açıklamaya göre anlaşma Tatra'dan yapılacak alım konusunda herhangi bir tutar içermiyor.

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