Ancelotti neden tazminatını almadı?

Sezona iyi başlamayan Bayern Münih'te, son alınan 3-0'lık PSG bozgununun ardından teknik direktör Carlo Ancelotti'nin görevine son verilmişti.

İtalyan basınında konuyla ilgili flaş bir gerçek ortaya çıktı. Bayern Münih yönetimiyle anlaşarak karşılıklı olarak sözleşmesi fesh edilen 58 yaşındaki ünlü hocanın, çalışmadığı dönemlere ait kendisine ödenmesi gereken toplam 17 milyon 600 bin Euro'luk tazminatını, “Hak etmediğim parayı almam” gerekçesiyle istemediği belirtildi.

TERİM'İN TAZMİNATI ÇOK KONUŞULMUŞTU

TFF tarafından görevine son verilen Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in, kalan 1 yıllık sözleşmesi gereğince hak ettiği 3 milyon 500 bin Euro'luk tazminat konusu Türk futbolunda büyük tartışmalara yol açmıştı. Hatta parayı ödememe kararı alan TFF'nin mahkemeye gideceği iddiaları gündeme gelmişti.

CARLO ANCELOTTİ

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