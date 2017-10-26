Ancelotti’ye Çin’den talip!

Başarısız geçen dönemin ardından Bayern Münih’teki görevine son verilen dünyaca ünlü teknik direktör Carlo Ancelotti’nin Çin’e gidebileceği iddia edildi. Çin basınındaki haberlerde, Scolari yönetiminde üst üste 7. şampiyonluğunu elde eden Guangzhou Evergrande’nin, yeni bir yapılanmaya gitme kararı aldığı ve ilk hedefinin İtalyan teknik adam olduğu kaydedildi.

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