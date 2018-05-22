Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor ile sözleşmesi sona eren 35 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Andre Santos, "Şu an hedefim bir sezon daha oynayabilmek. Bunun da Türkiye'de olacağını düşünüyorum." dedi.
Karaçayır Mahallesi'ndeki tesislerde kulüp çalışanları ve basın mensuplarıyla vedalaşan Santos, yaptığı açıklamada, Bolu'da bulunduğu süre içerisinde kendisine gösterilen ilgi ve alaka için herkese teşekkür etti.
Boluspor taraftarına takım kaptanı olarak bir özür borçlu olduğunu aktaran Santos, "İki sezon boyunca göstermiş oldukları bu harika desteğin sonucunu onlara veremedik. Boluspor takımının önünde parlak bir gelecek var. Benim hedefim bu takımla Süper Lig'de oynamaktı. Bu takımı Süper Lig'e çıkartmaktı. Bu hedefe ulaşamadık." diye konuştu.
Santos, son play-off rövanş maçında taraftarın göstermiş olduğu ilgi ve alakanın karşılığını veremediklerini dile getirerek, "Onlar yine ellerinden geleni yaptılar ve stadı doldurdular. Onları üzdük ve maalesef mutlu edemedik. Biz de çok üzüldük ama sonuçta kulüp hedefinden şaşmış değil. O gün mutlaka gelecek. Henüz gelmemiş olması kimseyi üzmesin." ifadelerini kullandı.
Bolu'da bulunmanın kendisi için tecrübe olduğunu anlatan Andre Santos, "Hiç tanımadığım bir şehre geldim ve hayatım boyunca unutmayacağım bir şehir oldu. Kalbimde farklı bir yer edinen Bolu şehrinden ayrılıyorum. Burada bana gösterilen ilgi ve alaka için herkese teşekkür ediyorum. Çok güzel günler yaşadım. Bir tek futbol anlamında değil, saha dışında da arkadaşlarım ve hatıralarım oldu. Bu şehrin formasını taşımak da benim için ayrı bir gurur kaynağıydı." şeklinde konuştu.
Santos, Türkiye'den ayrılmayı düşünmediğini belirterek, şunları kaydetti:
"Şu an hedefim bir sezon daha oynayabilmek. Bunun da Türkiye'de olacağını düşünüyorum. Buradan ayrılmayı düşünmüyorum. Daha öncede geldiğimde de söylemiştim, giderken de söylüyorum; Türkiye benim ikinci evim. Umarım kariyerimin son yılı da burada olur. Umarım burada yaşadım kadar güzel günleri yeni kulübümde de yaşarım. Burada çok güzel günler yaşadık. Daha güzellerini yaşamanın kıyısından döndük."
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