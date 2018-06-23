Angelholms FF - Oskarshamns AIK maçı heyecanı

İsveç 1.Lig Güney maçında Angelholms FF ile Oskarshamns AIK, 24 Haziran 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 17:00. Maç öncesi Angelholms FF 16 puanla 10. sırada, Oskarshamns AIK 23 puanla 3. sırada bulunuyor. Angelholms FF, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Oskarshamns AIK, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 214 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Angelholms FF kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Oskarshamns AIK sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Angelholms FF son hafta oynanan Rosengard maçında 1-5 kazandı.

Oskarshamns AIK ise IK Oddevold maçında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Angelholms FF, 9 gol attı ve 5 gol yedi.

Oskarshamns AIK, dış sahada 4 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Oskarshamns AIK 12 kez gol sevinci yaşadı, 9 kez topu ağlarında gördü.