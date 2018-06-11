Angelina Jolie, Brad Pitt’le ayrılık nedenini ilk kez açıkladı!

Hollywood’un örnek çifti olarak gösterilen Angelina Jolie ve Brad Pitt’in ayrılma nedeni şimdiye kadar açıklanmamıştı. Jolie, sonunda Pitt ile ayrılık sebebini açıkladı. Jolie, "Geçtiğimiz 10 yıl içinde önce annemi kanserden kaybettim. Sonra kendim kanser korkusu yaşadım. Bu yüzden önce göğüslerimi, sonra yumurtalıklarımı ve rahmimi aldırdım. Bütün bu süreç gerçekten çok zordu. Söylemesi bile kalp kırıcı ama tüm bu yaşananlar bizim Brad ile yollarımızı ayırmamıza neden oldu" dedi