Melih Gökçek'in istifası üzerine, yasa gereği Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na vekalet eden Ali İhsan Ölmez, vekalete başladığı gün, kız kardeşi Şükran Ölmez'i (60) kaybetti.

Gökçek'in istifa etmesinin ardından yasa gereği, Meclis Birinci Başkanvekili olması nedeniyle, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na, yeni başkan seçilene kadar vekalet edecek olan Ölmez, aynı gün kardeşinin acı haberini aldı.

İHA'nın haberine göre; Ölmez, dün kardeşi için son görevini yerine getirerek, Sivas'taki cenaze namazına katıldı. Kardeşini toprağa veren Ölmez'i, yakınları ve sevenleri yalnız bırakmadı.

Beyne giden damarların, pıhtı atması sonucu tıkanmasıyla hayatını kaybeden kardeşinin cenazesine katılmak için Sivas'a gitmesi nedeniyle, Ölmez, dün Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamındaki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tebrik kabulüne de katılamamıştı. Ölmez'in yerine Cumhurbaşkanı'nın tebrik kabulüne, Başkan Vekili Ali Gökşin katılmıştı.

Ölmez, bugün görevinin başına döndü.

Ali İhsan Ölmez

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