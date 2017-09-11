Vurulan ayı yol kenarında can verdi

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde vatandaşlar, Ankara-İstanbul yolu üzerinde vurularak öldürülmüş bir ayı buldu.

İHA'nın haberine göre, Ankara-İstanbul yolu kenarında vatandaşlar bir yaban ayısı gördü. Ayının kimliği belirsiz kişi veya kişilerce vurulduktan sonra bulunduğu yere kadar gelebildiği ve burada can verdiği belirlendi. Avlanması yasak olan ayıyı vuranların tespiti için çalışma başlatıldı.