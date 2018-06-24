Ankara'dan ilk sonuçlar gelmeye başladı

24 Haziran Ankara Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimleri sonuçları için nefesler tutuldu. 2 aylık seçim maratonunun ardından vatandaşlar Cumhurbaşkanı ve milletvekillerini belirlemek için saat 08.00'de sandık başına gitti. YSK'nın seçim yasağını kaldırmasıyla birlikte 24 Haziran Ankara seçim sonuçlarını sizinle paylaşıyoruz...

İŞTE ANKARA'DAN GELEN RESMİ OLMAYAN İLK RAKAMLAR...

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI;

Türkiye, Cumhurbaşkanlığı sisteminin kabul edildiği 16 Nisan referandumu sonrası ilk defa sandık başına gitti. Vatandaşlar yurdun dört bir yanında Cumhurbaşkanı ve milletvekillerini belirlemek için oylarını verdi.

Ankara il genelinde saat 20.03 itibariyle açılan sandık oranı yüzde 53,0...



Ankara'da resmi olmayan ilk sonuçlara göre, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, Recep Tayyip Erdoğan yüzde 54,64 oy oranıyla birinci, Muharrem İnce ise yüzde 32,87 oy oranıyla ikinci sırada yer alıyor. Meral Akşener yüzde 9,35, Selahattin Demirtaş yüzde 1,99, Temel Karamollaoğlu yüzde 0,95, Doğu Perinçek yüzde 0,20 oy aldı.

ANKARA MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI;

Ankara'da 27. Dönem Milletvekili seçimlerinin kesin olmayan ilk verileri ise şöyle; Açılan sandık oranı 29,03...

AK Parti yüzde 44,92 oy oranıyla birinci parti, CHP yüzde 21,79 ikinci parti olarak yer alıyor. MHP yüzde 14,82, İYİ Parti yüzde 11,88, HDP ise yüzde 4,82...

Buna göre, Cumhur İttifakı yüzde 59,74, Millet İttifakı ise yüzde 35,24...





16 Nisan'da kabul edilen anayasa değişikliği gereği Cumhurbaşkanlığı ve millletvekili seçimi aynı gün yapıldı. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi için sandık başına giden seçmenlere iki pusula verildi. Seçmenler Cumhurbaşkanlığı için adayların isim ve fotoğraflarının yer aldığı pusulada destek verdikleri adaya "evet" mührünü bastı. Milletvekili seçimi için de seçmenler parti ve bağımsız adayların yer aldığı pusulada tercihlerini yaptılar.

16 NİSAN 2017 REFERANDUM ANKARA SONUÇLARI

Türkiye, en son 16 Nisan 2017'de Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini öngören Anayasa değişikliği için sandık başına gitmişti. Başkent Ankara'da yüzde 90 katılım oranıyla 3 milyon 467 bin 364 kayıtlı seçmen 25 ilçede oy kullanmıştı.

Kentte referandum sonucunda yüzde 51.15 Hayır, yüzde 48.85 Evet yönünde oy çıktı.