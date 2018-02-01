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2 milyon hacı adayı kura çekilişi sonuçları için saat 11.00'i bekliyordu. Diyanet TV üzerinden Hac kura çekilişi canlı olarak yayınlanıyor. Hac kura çekiliş sonuçları belli olduğu andan itibaren saat 21.00'da sonuçlar internet ortamına yani http://hac.diyanet.gov.tr adresinde aktarılacak.

Hac kura çekilişi canlı yayın aracılığı ile devam ederken bazı Ankara'daki bazı hacı adayları isimleri kesinleşti. İşte 2018 hac kura sonuçlarına göre Ankara'dan haca gidecek hacı adayları.