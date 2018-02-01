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Hac kura çekiliş sonuçları sorgulama! - Diyanet Ankara hac kura sonuçları açıklanan liste 2018

01.02.2018 - 13:57 | Güncelleme:

2018 hac kura çekilişi sonuçları tek tek açıklanmaya başladı.

  • 1 Hac kura çekiliş sonuçları sorgulama! - Diyanet Ankara hac kura sonuçları açıklanan liste 2018
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    2 milyon hacı adayı kura çekilişi sonuçları için saat 11.00'i bekliyordu. Diyanet TV üzerinden Hac kura çekilişi canlı olarak yayınlanıyor. Hac kura çekiliş sonuçları belli olduğu andan itibaren saat 21.00'da sonuçlar internet ortamına yani http://hac.diyanet.gov.tr adresinde aktarılacak.

    Hac kura çekilişi canlı yayın aracılığı ile devam ederken bazı Ankara'daki bazı hacı adayları isimleri kesinleşti. İşte 2018 hac kura sonuçlarına göre Ankara'dan haca gidecek hacı adayları.

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  • 2 Hac kura çekiliş sonuçları sorgulama! - Diyanet Ankara hac kura sonuçları açıklanan liste 2018
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    Ankara Hac Kura Çekilişi Sonuçları 2018

    Kurada ‘Kesin Kayıt Hakkı’ elde edenler, 05-16 Şubat 2018 tarihleri arasında “Kesin Kayıt Yaptırabilir” belgesini internet ortamından veya müftülüklerden alarak kayıtlarını yaptırabilecekler.

  • 3 Hac kura çekiliş sonuçları sorgulama! - Diyanet Ankara hac kura sonuçları açıklanan liste 2018
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    Ankara Hac Kura Çekilişi Sonuçları 2018

    Belirlenen süre içerisinde kesin kayıt yaptırmayanların yerine, hac konaklama türlerine göre kura sırası gözetilerek 22 Şubat - 02 Mart 2018 tarihleri arasında dağıtılan kontenjanlar çerçevesinde kayıtlar alınacak.

  • 4 Hac kura çekiliş sonuçları sorgulama! - Diyanet Ankara hac kura sonuçları açıklanan liste 2018
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    Ankara Hac Kura Çekilişi Sonuçları 2018

    Diyanet İşleri Başkanlığı, 2007-2018 yılları arasında kayıt yaptırıp daha önce hiç hacca gitmemiş şehit anne, baba, eş ve evlenmemiş çocukları ile gazi ve eşlerinden müracaat edenleri kurasız olarak hacca götürecek.

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  • 5 Hac kura çekiliş sonuçları sorgulama! - Diyanet Ankara hac kura sonuçları açıklanan liste 2018
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    Ankara Hac Kura Çekilişi Sonuçları 2018

    Hac ibadeti için Kutsal topraklara gidişler 17 Temmuz 2018’de başlayacak, 15 Ağustos 2018’de ise tamamlanacak. 

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