Hac kura çekiliş sonuçları sorgulama! - Diyanet Ankara hac kura sonuçları açıklanan liste 2018
01.02.2018 - 13:57 | Güncelleme:
2018 hac kura çekilişi sonuçları tek tek açıklanmaya başladı.
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2 milyon hacı adayı kura çekilişi sonuçları için saat 11.00'i bekliyordu. Diyanet TV üzerinden Hac kura çekilişi canlı olarak yayınlanıyor. Hac kura çekiliş sonuçları belli olduğu andan itibaren saat 21.00'da sonuçlar internet ortamına yani http://hac.diyanet.gov.tr adresinde aktarılacak.
Hac kura çekilişi canlı yayın aracılığı ile devam ederken bazı Ankara'daki bazı hacı adayları isimleri kesinleşti. İşte 2018 hac kura sonuçlarına göre Ankara'dan haca gidecek hacı adayları.
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Ankara Hac Kura Çekilişi Sonuçları 2018
Kurada ‘Kesin Kayıt Hakkı’ elde edenler, 05-16 Şubat 2018 tarihleri arasında “Kesin Kayıt Yaptırabilir” belgesini internet ortamından veya müftülüklerden alarak kayıtlarını yaptırabilecekler.
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Ankara Hac Kura Çekilişi Sonuçları 2018
Belirlenen süre içerisinde kesin kayıt yaptırmayanların yerine, hac konaklama türlerine göre kura sırası gözetilerek 22 Şubat - 02 Mart 2018 tarihleri arasında dağıtılan kontenjanlar çerçevesinde kayıtlar alınacak.
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Ankara Hac Kura Çekilişi Sonuçları 2018
Diyanet İşleri Başkanlığı, 2007-2018 yılları arasında kayıt yaptırıp daha önce hiç hacca gitmemiş şehit anne, baba, eş ve evlenmemiş çocukları ile gazi ve eşlerinden müracaat edenleri kurasız olarak hacca götürecek.
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Ankara Hac Kura Çekilişi Sonuçları 2018
Hac ibadeti için Kutsal topraklara gidişler 17 Temmuz 2018’de başlayacak, 15 Ağustos 2018’de ise tamamlanacak.
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Ankara Hac Kura Çekilişi Sonuçları 2018
Dönüşler ise 25 Ağustos 2018 de başlayıp 20 Eylül 2018 tarihinde sona erecek.
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Hacca bu yıl gitmeye hak kazanacakların belirleneceği kuralar çekildi. Kaydı yenilenen ve ön kayıt yaptıran toplam 2 milyon 120 bin 967 hacı adayının katıldığı kuranın sonuçları saat 21.00'den itibaren Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesinden yayımlanacak.
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Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda yapılan kura çekimi, Kur'an tilaveti okunmasıyla başladı.
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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, törende yaptığı konuşmada, hac kurasının çekildiği salonda her yıl büyük bir coşku, farklı bir heyecan ve tatlı bir hüznün yaşandığını, bu duyguların ülkenin tüm il ve ilçelerine dalga dalga yayıldığını söyledi.
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Hac ibadetinin farklı ırkları, renkleri, coğrafyaları ve kültürleri olan ama aynı iman, aşk ve heyecanla dolu müminleri senede bir defa Kabetullah'ın etrafında bir araya getiren muhteşem bir ibadet olduğunu ifade eden Erbaş, şöyle devam etti:
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"Diyanet İşleri, hacı adaylarının huzurla ibadetlerini yerine getirmesi, karşılaşılan meşakkatlerin hafifletilmesi ve hacılarımızın ibadetin manevi hazzını yaşamaları için büyük gayret göstermektedir. Başkanlık olarak hac organizasyonuna çok büyük önem veriyoruz. Devletimizle beraber daha fazla hacı adayını hacca götürebilmek için azami gayret gösteriyoruz. Gönlümüzden geçen kutsal beldelere gidebilmek için müracaat eden herkese bu imkanı sunabilmektir."
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Erbaş, bu yılki hac kontenjanının 80 bin kişi olduğunu belirterek, "Şu anda ülkemizde 2 milyon 120 bin 967 kardeşimiz bu ibadeti yapmak için müracaat etmiş bulunmaktadır. Yani Suudi Arabistan sadece Türkiye'den hacı kabul etse bizim hacı adaylarımız bile fazla geliyor." dedi.
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Katsayılı kura sistemine göre hacı adaylarının belirlendiğini, Suudi Arabistan'ın imkanları artırması durumunda daha fazla vatandaşın hacca gitmesini sağlayacaklarını dile getiren Erbaş, şunları söyledi:
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"Bu kutsal yolculuğa katılma imkanına kavuşunca, kalbi coşan kardeşimizin sevinci ve heyecanı Allah katında ne kadar değerli ise bu imkana, bu yıl kavuşamadığı için üzülen ve hüzünlenen kardeşimizin hüznü de Allah indinde o kadar değerli ve kıymetlidir. Bunu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmayalım."
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Hacı adayının sorumluluğunun müracaatı yapması, niyetini ortaya koyması ve sistem içerisinde gideceği zamanı beklemesi olduğuna işaret eden Erbaş, önemli olanın ahirette Allah huzurunda, "Ya Rabbi, ben niyetimi ortaya koydum, müracaatımı yaptım, sıramı bekledim, ama dünyadaki imkanlar buna el vermedi" diyebilmesi olduğunu vurguladı.
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Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdür Enver Günenç, her geçen yıl hac ve umre organizasyon kalitesinin arttığını, hac yolcularının rahatını temin etmek için her türlü imkanı seferber ettiklerini anlattı.
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Kura sonuçları, saat 21.00'den itibaren Diyanet İşleri Başkanlığının "http://hackurasonuc2018.diyanet.gov.tr/kurasonuc/" internet sitesinden yayımlanacak.