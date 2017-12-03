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"Binlerce kişi stat dışında kaldı. Çok büyük bir sinerji yakaladık. Kayseri Erciyes deplasmanı da bizim için çok özel bir maç oldu. 20 bin kişi bir şehirden bir başka şehire takımlarını desteklemek için akın etti. Böyle bir şey daha önce gördünüz mü? Taraftarımız bize çok yoğun, güzel duygular yaşattı.”