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Futbol

Ankaragücü TFF 1. Lig'de liderliğe yükseldi!

03.12.2017 - 13:15 | Güncelleme:

  • 1 Ankaragücü TFF 1. Lig'de lider oldu! Ankaragücü'nün diriliş hikayesi!
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    Ankaragücü'nün '100. yılında şampiyonluk' parolasıyla çıktığı yolculuğun hüsranla sonuçlanmasının ardından Süper Lig'e veda etmesi, bir sezon sonra da TFF 1. Lig'den düşmesi, camiada büyük sıkıntılara neden olmuştu. 

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  • 2 Ankaragücü TFF 1. Lig'de lider oldu! Ankaragücü'nün diriliş hikayesi!
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    Geçen sezon 2. Lig'de şampiyon olarak TFF 1. Lig'e geri dönen Türk sporunun köklü kulüplerinden Ankaragücü, sezona iyi başlamamıştı. Teknik direktör İsmail Kartal'ın göreve gelmesinden sonra 4 maçta sadece 2 puan alındı. İsmail Kartal sabır istedi ve 14. haftada liderliğe yükseldi. Sarı-lacivertlilerin yakın dönem geçmişini ve bugün geldiği noktayı derledik. İşte Ankaragücü'nün diriliş öyküsü!

     

  • 3 Ankaragücü TFF 1. Lig'de lider oldu! Ankaragücü'nün diriliş hikayesi!
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    2015-16 sezonunda 46 puanla 9. sırada tamamlanan sezon sonunda camiaya büyük bir hayal kırıklığı yaratmıştı. 2016-17 sezonu öncesinde derin bir sessizlik hakimdi. Bir taraftan da Başkan Mehmet Yiğiner ve arkadaşları hummalı bir çalışma içindeydi. Haziran ayının ortası geldiğinde yeni sezonun ilk sinyalleri gelmeye başladı.

  • 4 Ankaragücü TFF 1. Lig'de lider oldu! Ankaragücü'nün diriliş hikayesi!
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    TAKIM İSMET TAŞDEMİR’E EMANET EDİLDİ

     

    Başkan Mehmet Yiğiner, 2016-2017 Sezonu’nda takımı geçmişte Ankaragücü forması giymiş bir isme teslim ettiklerini açıklıyordu. Ankaragücü’nün yeni teknik direktörü İsmet Taşdemir olmuştu. Taşdemir, 2000-2001 ve 2001-2002 sezonlarında Ersun Yanal’ın çalıştırdığı ve Ankaragücü’nün en başarılı olduğu dönemlerde forma giymişti. 

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  • 5 Ankaragücü TFF 1. Lig'de lider oldu! Ankaragücü'nün diriliş hikayesi!
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    Genç teknik adam imza töreninde, “Bildiğim, tanıdığım, futbol oynadığım bir camiada görev yapmak benim için büyük onurdur. Bizden neler beklendiğini çok iyi biliyoruz” diyerek çok kısa bir konuşma yapıp, şampiyonluğa oynayacaklarının ip ucunu vermişti. İsmet Taşdemir’le birlikte yardımcı antrenörler Cem Yanık, Hakan Dolutaş, Göksel Gençer (Kaleci Antrenörü), Niyazi Güney (Skaut), İrem Özdemir’in de (Analiz) mesaileri başladı. 

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