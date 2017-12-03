Ankaragücü'nün '100. yılında şampiyonluk' parolasıyla çıktığı yolculuğun hüsranla sonuçlanmasının ardından Süper Lig'e veda etmesi, bir sezon sonra da TFF 1. Lig'den düşmesi, camiada büyük sıkıntılara neden olmuştu.
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Geçen sezon 2. Lig'de şampiyon olarak TFF 1. Lig'e geri dönen Türk sporunun köklü kulüplerinden Ankaragücü, sezona iyi başlamamıştı. Teknik direktör İsmail Kartal'ın göreve gelmesinden sonra 4 maçta sadece 2 puan alındı. İsmail Kartal sabır istedi ve 14. haftada liderliğe yükseldi. Sarı-lacivertlilerin yakın dönem geçmişini ve bugün geldiği noktayı derledik. İşte Ankaragücü'nün diriliş öyküsü!
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2015-16 sezonunda 46 puanla 9. sırada tamamlanan sezon sonunda camiaya büyük bir hayal kırıklığı yaratmıştı. 2016-17 sezonu öncesinde derin bir sessizlik hakimdi. Bir taraftan da Başkan Mehmet Yiğiner ve arkadaşları hummalı bir çalışma içindeydi. Haziran ayının ortası geldiğinde yeni sezonun ilk sinyalleri gelmeye başladı.
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TAKIM İSMET TAŞDEMİR’E EMANET EDİLDİ
Başkan Mehmet Yiğiner, 2016-2017 Sezonu’nda takımı geçmişte Ankaragücü forması giymiş bir isme teslim ettiklerini açıklıyordu. Ankaragücü’nün yeni teknik direktörü İsmet Taşdemir olmuştu. Taşdemir, 2000-2001 ve 2001-2002 sezonlarında Ersun Yanal’ın çalıştırdığı ve Ankaragücü’nün en başarılı olduğu dönemlerde forma giymişti.
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Genç teknik adam imza töreninde, “Bildiğim, tanıdığım, futbol oynadığım bir camiada görev yapmak benim için büyük onurdur. Bizden neler beklendiğini çok iyi biliyoruz” diyerek çok kısa bir konuşma yapıp, şampiyonluğa oynayacaklarının ip ucunu vermişti. İsmet Taşdemir’le birlikte yardımcı antrenörler Cem Yanık, Hakan Dolutaş, Göksel Gençer (Kaleci Antrenörü), Niyazi Güney (Skaut), İrem Özdemir’in de (Analiz) mesaileri başladı.
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Bu arada da transfer çalışmaları devam ediyordu. Geçen yıldan elde Onur Atasayar, Mehmet Taşçı, Orhan Evci, Adem Sağlam, Ömer Bozan, Harun Aydın, Enes Kubat, Muhammed Gönülaçar, Mustafa Öztürk gibi oyuncular kalmıştı.
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TRANSFERDE HAREKETLİ GÜNLER YAŞANDI
Beştepe'de yoğun bir transfer çalışması yaşandı. Başkan Yiğiner, transfer yasağını kaldıracaklarını taahhüt ederek yeni transferlere başladı. İmza atan isimler arasında Gençlerbirliği ve Fenerbahçe’de forma giyen Mersin İdman Yurdu’ndan alınan Serkan Balcı’nın olması büyük heyecan yarattı.
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Sarı-lacivertli takıma yeni katılan isimler arasında Sezgin Coşkun, Onur Bayramoğlu (Eskişehirspor), Emrah Tuncel (Şanlıurfa), Alihan Kubas, Hurşit Taşcı (İstanbulspor), Ferhat Çulcuoğlu, Emre Şahin (Buca), Erhan Şentürk, Cenk Kaplan (Kocaeli), Emre Koyuncu (Tarsus İdman Yurdu), Murat Yılmaz (Altınordu), Ahmet Yazar (Dardanel), Muharrem Cengiz Ozan (Bandırma), Orhan Gülle (Sivasspor), Metin Aydın (Etimesgut Belediyespor) gibi oyuncular vardı.
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SEZON HAZIRLIKLARI İÇİN ADRES ERZURUM
Sezon hazırlıkları için Erzurum Palandöken seçildi. Burada güç depolayan İsmet Taşdemir ve öğrencileri ikinci etap çalışması için Kızılcahamam’ın yolunu tuttu. Taşdemir, mücadele edecekleri ligin zorluklarından bahsedip, yine satır aralarında, “Biz şampiyon olmaya mecburuz” diyerek takımından memnuniyet sinyalleri veriyordu.
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GEÇEN SEZONUN AĞIR FATURASI VE AFYON'UN UĞURU
Yeni sezon öncesi hiçkimsenin aklına 24 Nisan 2016 tarihinde Amed Sportif ile oynanan maçta yaşananlar gelmiyordu. Ankaragücü’ne 3 maç seyircisiz, 2 maç da tarafsız sahada oynamak üzere 5 maç ceza verilmişti. Camiada öyle mutluluk rüzgarları esiyordu ki, kimse bu cezaları dert etmiyordu. Ankaragücü sezonun ilk maçını cezası nedeniyle Afyon’da oynadı. Aydın 1923’ü Harun Aydın ve Enes Kubat’ın golü ile 2-0 yenerek, sezona 3 puanla ‘merhaba’ dedi.
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İlk deplasman galibiyeti ligin 2’nci haftasında Kırıklarelispor‘u Ömer Bozan’ın 2 golü ile 2-1 mağlup edilerek elde edildi. Tarafsız saha cezası için Afyon, Ankaragücü’ne uğurlu gelmişti. Ligin üçüncü maçında Karşıyaka, Afyonkarahisar Stadı’nda oynanan maçta Ankaragücü taraftarlarının büyük desteği ve Murat Yılmaz’ın golü ile 1-0 mağlup edildi. 3 maçta 3 galibiyet alan Ankaragücü’nde mutluluk rüzgarları esmeye başladı. Ertesi hafta çıkılan İnegöl deplasmanında Ömürcan’ın golüne engel olunamayınca sezonun ilk yenilgisi yaşandı.
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KAYBEDİLEN PUANLAR 'NELER OLUYOR' DEDİRTTİ!
Liderlik lik morali ile 19 Mayıs Stadı’nda ikinci seyircisiz oynama cezası olan maçta Niğde Belediyespor’u Erhan Şentürk golü ile 1-0 mağlup edilerek yola devam ediliyordu. Bu maçın ardından Sarıyer deplasmanından 3-2’lik galibiyetle seri devam etti. Bu arada liderlik koltuğu bu hafta sonunda Gümüşhanespor’a geçti.
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Eyüpspor’u Muharrem Ozan ve Erhan Şentürk’ün golleri ile 2-0 yenen Ankaragücü, 5 maçlık cezasını tamamlayarak 11’inci haftada ilk kez 1461 Trabzonspor maçında taraftarıyla buluştu. Stadı tıklım tıklım dolduran taraftarlarını Ankaragüçlü futbolcular, rakiplerini 6-2 gibi sezonun en farklı mağlubiyetini tattırarak ödüllendirdi.
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Gümüşhanespor’dan liderlik koltuğu geri alındı. Bu sevinç fazla sürmedi. Menemen Belediyespor’a deplasmanda 4-3 mağlup olan İsmet Taşdemir ve öğrencileri liderlik koltuğunu bir kez daha Gümüşhanespor’a kaptırıyorlardı. Başkent derbisinde BUGSAŞ Spor, Muharrem Ozan’ın golü ile 1-0 mağlup edilip moral bulundu. Gümüşhanespor ile girilen amansız yarışta, bir Ankaragücü, bir Karadeniz ekibi zirveye çıktı. Başkent ekibi, ilk yarıyı ise Hatayspor beraberliği ile averajla ikinci sırada tamamladı.
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DÖNÜM NOKTASI GÜMÜŞHANE
Ankaragücü’nün şampiyonluğundaki en önemli dönüm noktası Gümüşhanespor maçıydı. Çıkan olayların damga vurduğu maçta Ankaragücü rakibine yenilse de havaalanında binlerce taraftarı karşılayıp bağrına bastı.
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Ankaragücü, 22’nci hafta deplasmanda Gümüşhanespor’la oynayacağı maçı kazanıp, hem rövanşı alıp, hem de şampiyonluk yolundaki tek rakibi ile arasındaki puan farkını açmak istiyordu. Ama evdeki hesap çarşıya uymamış, maçın önüne geçen birçok olay mücadeleye damga vurmuştu. Gümüşhane Valisi, Belediye Başkanı ve Milletvekilerinin, maçın hakemini etkileyecek tavırları maça gölge düşürmüştü.
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Ankaragücü sahadan 2-1 mağlup ayrılıp, liderliği Gümüşhane’de bırakıyordu. Maç sonunda çok büyük olaylar yaşandı. Bu maçın ardından binlerce Ankaragücü taraftarının hava alanına akın edip, futbolcuları bağrına basması ile büyük bir kenetlenme oldu.
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Bu maçın ardından yapılan açıklamalarda, kentin tüm dinamikleri Ankaragücü’nün yanında olduklarını belirtti. Teknik direktör İsmet Taşdemir, yaşananlar karşısında, “Gümüşhanespor maçı sonrası yaşadığımız dayanışma ve birliktelik bizi şampiyon yapacak” dedi.
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Bu maçın ardından oynanan Tokatspor maçında 19 Mayıs Stadı’nda birçok kişi nerede ise kalpten gidecekti. Ferhat Duman’ın 34’ncü dakikada penaltıdan attığı golle konuk ekip 1-0 öne geçti. Ankaragücü bu gole 89’ncu dakikada Erhan Şentürk’ün penaltı golü ile cevap verip, sahadan 1-1 berabere ayrılıp 2 puan bırakıyordu.
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Bu maçtan sonra Ankaragücü, Niğde Belediyespor’u deplasmanda 1-0, Sarıyer’i evinde 2-0, Eyüpspor’u da deplasmanda 3-0 mağlup edip, lider Gümüşhanespor’a “Daha bu iş bitmedi” mesajı gönderiyordu.
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27. HAFTADA TEKRAR LİDER
Ankaragücü, ligin 27’nci haftasında Etimesgut Belediyespor’u Erhan Şentürk’ün golü ile 1-0 yenerek liderlik koltuğunu bir daha bırakmamak üzere geri alıyordu. 1461 Trabzonspor maçından galibiyetle dönülmesi, BUĞSAŞ Spor’la oynanan ve istenmeyen olayların yaşandığı maçın 1-1 sonuçlanması Gümüşhanespor’un şampiyonluk iştahını bir kez daha kabarttı. Şampiyonluğu 31’nci hafta oynanan Tuzlaspor maçı belirledi.
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Bu maçta 80’inci dakika 0-0 beraberlikle geçildi. 83’nci dakikada Tuncay’la konuk takım 1-0 öne geçtiğinde 19 Mayıs Stadı’nda müthiş bir sessizlik oldu. Bu gole 87’nci dakikada Enes Kubat’la cevap verilince tribünlerden takıma büyük bir destek geldi.
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90’ıncı dakika Kenan Özer’in golü, “Bu takımın şampiyonluğunu hiçbir güç önleyemez“ dedirtiyordu. Ankaragücü, Kastamonu deplasmanına şampiyonluğunu ilan etmek için giderken, binlerce futbolsever de bu şehre akın ediyordu. Ziya Doğan ve öğrencileri bir kez daha Ankaragücü’ne çelme takıp, sahadan 1-0 galip ayrılarak, şampiyonluk turu atmalarına izin vermiyorlardı.
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BAŞKAN YİĞİNER: BU BAŞARI TÜM ANKARA'NIN
Ankaragücü’ne kimse başkanlık yapmak istemezken sahip çıkan, “Bizim yerimiz Süper Lig, ait olduğumuz yere döneceğiz” diyen Başkan Mehmet Yiğiner, şampiyonluk yolculuğunu anlattı. Yiğiner, “Bu zaferin mimarı tüm Ankara’dır. El ele verdik, birlikte başardık” dedi.
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Ankaragücü’nün şampiyonluğunda kuşkusuz en büyük pay, Başkan Mehmet Yiğiner’e ait. Şampiyon çıkaramayan ‘Başkent’ ayıbından Ankara’yı kurtarmak için çıkılan yolculuğun facia ile sonuçlanmasından sonra oluşan hiçbir yönetim Mehmet Yiğiner ve arkadaşlarının gösterdiği metaneti ve sabrı göstermedi.
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“CAMİ AVLUSUNA TERK EDİLMİŞ BİR BEBEKTİ’
“Göreve geldiğimizde durum çok vahimdi. Ekip, milyonlarca borçla ağır yara almıştı. Ankaragücü’nün yüzüncü yılında şampiyonluk hayalinin faturası ağır olmuştu. 100 milyonluk borçla sanki cami avlusuna terk edilmiş bir çocuk gibiydi. Asla olmaması gereken bir ligde mücadele etme durumu ile karşı karşıya bırakılmıştı. Arkadaşlarımla 3 yılı aşkın süredir büyük bir mücadele verdik. Borçlar ve FIFA dosyaları ile uğraşırken neler yaşadığımızı bir Allah biliyor bir de biz biliyoruz. Çok şükür tüm zorlukları aştık.”
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DİRİLİŞ SLOGANI
“Bizim için bu sezon çok önemliydi. Camianın sabrı artık tükenmek üzereydi. 2016-17 sezonunu çok iyi planlamak zorundaydık. Hata yapma lüksümüz yoktu. Bu ligden bir an önce kurtulmamız gerekiyordu. Şükürler olsun, bunu başardık. Bu şampiyonlukta birçok insanın emek ve alın teri var. Başta teknik direktörümüz olmak üzere tüm futbolcularımızı kutluyorum."
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"Tabi bu şampiyonlukta en büyük pay takımlarını hiçbir zaman yalnız bırakmayan taraftarlarımıza ait. Bizim taraftarlarımız takımına gönülden, yürekten bağlı. Bu yola çıkarken ‘Diriliş’ sloganını kendimize rehber seçtik. Taraftarlarımız çok çile çekti, bu süreçte armaları için marşlar yazdılar.”
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KISKANDIRAN GÜZELLİK
“Şampiyonluğun her aşaması, her anı, her maçı çok önemlidir. Ama bu zaferde Gümüşhanespor maçında yaşadıklarımız ve sonrası çok önemli. Gümüşhane’de uğradığımız haksızlık sonrası kent, tek yürek olup kenetlendi. Belediye başkanlarımız, milletvekilerimiz destek verdi. Son 4 maçta tribünleri dolduran seyirci sayısı, Fenerbahçe’yi, Galatasaray’ı kıskandırdı."
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"Binlerce kişi stat dışında kaldı. Çok büyük bir sinerji yakaladık. Kayseri Erciyes deplasmanı da bizim için çok özel bir maç oldu. 20 bin kişi bir şehirden bir başka şehire takımlarını desteklemek için akın etti. Böyle bir şey daha önce gördünüz mü? Taraftarımız bize çok yoğun, güzel duygular yaşattı.”
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ŞAMPİYONA YAKIŞIR KUTLAMA
Ankaragücü’nün şampiyonluk kutlamaları, tıpkı şampiyonluk yolculuğu gibi muhteşem anlara şahit oldu. Kent tarihinin en büyük kutlamalarından birinin yaşandığı Başkent’te taraftar çıtayı yükseğe koydu: “Güzel günler çok yakın. Sarı- lacivert kutlamalar alışkanlık yapacak.”
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Sarı-lacivertler kutlamalara ligin bitmesine bir hafta kala, şampiyonluğun ilan edildiği Kayseri’de başladı. Ankaragücü’ne gönül veren 20 bini aşkın futbolsever, Kayseri’ye akın etti. Gidiş ve dönüş yolunda renkli görüntüler yaşandı. Ligin son haftasında Hatayspor ile oynanacak maç öncesinde, bir hafta boyunca şampiyonluk kutlamaları için hazırlıklar yapıldı. Ankara 19 Mayıs Stadı, sarı-lacivert renklerle süslendi.
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YEŞİL SAHANIN SEYMENLERİ
Maçın bitiş düdüğü ile tüm taraftarlar tribünlerden atlayıp sahaya girince, kupa töreni yaklaşık 1 saatlik gecikme ile başlayabildi. Başkan Mehmet Yiğiner, yöneticiler, futbolcular ve teknik heyet Ankara Kulübü seymenleri eşliğinde şampiyonluğu, Ankara oyun havaları ile kutladı. Ankara 19 Mayıs Stadı’ndan saat 20.00’de ayrılan şampiyonluk otobüsüne yol boyunca taraftarlar büyük sevgi gösterisinde bulundu. Kızılay’da otobüsün önünü kesen Ankaragücü tarafları, otobüsü uzun süre bırakmadı.
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TANDOĞAN'DA MÜTHİŞ COŞKU
Tandoğan Meydanı'nda binlerce taraftar Başkan Mehmet Yiğiner'e, futbolcular ve Teknik Direktör İsmet Taşdemir'e çok büyük sevgi gösterisinde bulundu. Tandoğan Meydanı'nda kurulan kutlama alanında saatler öncesinden toplanan Ankaralılar, büyük bir coşkuyla takım otobüsünün gelmesini bekledi. Takımın gelmesiyle Tandoğan Meydanı, bayram yerine döndü.
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Yönetim, teknik heyet ve sporcuların sahneye çıkmasıyla birlikte alanda büyük bir coşku yaşandı. Yiğiner'in konuşmasını tamamlamasının ardından, kupa törenine geçildi. Yiğiner'in kupayı havaya kaldırmasının ardından, yanan meşaleler ve patlayan konfetilerle, Tandoğan Meydanı karnaval alanına döndü. Ankaralı sanatçıların konserleri ile kutlamalar gecenin geç saatlerine kadar devam etti.
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ISLAK FORMADAN BUGÜNE
Yaklaşık 40 yıldır Ankaragücü’ne hizmet eden kulübün emektar malzemecisi Can Dağ, acısıyla tatlısıyla neredeyse bir ömürdür Ankaragücü’nde... 1981 yılındaki Türkiye Kupası heyecanını hala hissettiğini ifade eden Dağ, “Ankaragücü çok büyük ve tarihi derin bir camia. Burada çalışmaktan onur ve mutluluk duyuyorum."
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"Hiç unutmuyorum 2012 yılında Sivasspor ile oynadığımız müsabakada formamız olmadığı için oyuncularımı ikinci devreye ıslak formalarla çıkmak zorunda kalmıştı. Şimdi o umutsuz günlerden sonra bu günlere gelmemiz çok büyük bir başarı. İnşallah bundan sonra daha iyi yerlerde olacağımıza yürekten inanıyorum” dedi.
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TAKIM RUHUYLA HEDEFE ULAŞTIK
Kulüp Fotoğrafçısı Coşkun Başak, “Başkanımız Mehmet Yiğiner’den personel arkadaşlarıma kadar gece gündüz demeden Ankaragücü’nde görev alan herkes inanılmaz bir çalışma ve gayret göstererek, takımımızı şampiyonluğa taşıdılar. Başarıya giden en önemli yol inanmaktan ve gerçek bir takım ruhunu kazanmaktan geçiyor. Biz bunu başarıp hedefe ulaştık” dedi.
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YOLCULUKLAR EĞLENCELİ GEÇİYOR
Ankaragücü'nün sorumluluk yükü en fazla isimlerinden biri de Ümit Metin. Takım otobüsünün şoförü olan Metin, “Yorucu bir maratonun ardından şampiyonluğa ulaştığımız için çok mutluyum. Genelde otobüsü kullanırken azami dikkat gösteriyoruz. Galip geldiğimizde yolculuklar çok eğlenceli geçiyor. 5 yıldır hizmet ettiğim için gururlu ve mutlu hissediyorum” dedi.
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"EN BÜYÜK HAYALİM SÜPER LİG'DE ŞAMPİYONLUK"
Kulübün efsane malzemeci Musa Cimilli, Ankaragücü camiasının belki de en çok sevdiği isimlerden biri. Esprili kişiliği ve bitmek bilmeyen enerjisiyle kulübe hizmet eden Cimilli, “Türlü zorluklar içerisinde bugünlere geldik. Yokluk çektik, sıkıntı çektik. Gün geldi ekmeğimizi, gün oldu üzüntümüzü paylaştık. Ama hep ayakta kaldık, yıkılmadık. Bu camia öylesine büyük ki bu taraftarlarla birlikte güzel günleri hak ediyor. İnşallah kötü günleri geride bıraktık."
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"Bundan sonra hedef Süper Lig. En büyük hayalim Süper Lig şampiyonluğunu yaşamak. Bizimle birlikte kar kış demeden yollara düşen, takımlarına sahip çıkan, bizlere her zaman destek veren asırlık çınarın dalları olan taraftarımıza teşekkür ediyorum. Hepsini çok seviyorum. Şampiyonluğumuz camiamıza hayırlı olsun” dedi.
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BU SEZON ÖNEMLİ TRANSFERLER!
Ankaragücü bu sezona bir dönem Fenerbahçe'yi de çalıştırmış olan İsmail Kartal'la başladı. Ankara temsilcisi İlhan Parlak, Cheikhou Dieng, Lukasz Szukala, Erdem Özgenç, Doka Madureira, Sercan Kaya, Umut Nayir gibi önemli futbolcuları kadrosuna kattı.
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İsmail Kartallı Ankaragücü, sezona iyi başlamadı. Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'la 0-0 berabere kalındı, 2. haftada Altınordu deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönüldü. Elazığspor'a 2-0 kaybedilen maç sonrasında içerde 2-1'lik Balıkesirspor mağlubiyeti geldi.
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İsmail Kartal, basına yaptığı açıklamada camiadan sabır bekledi: "Taraftarlarımız bize 4 hafta sabretsin." 4. haftadan sonra Rizespor deplasmanında alınan 4-1'lik galibiyet, her şeyin başlangıcı oldu. Sarı-lacivertliler, 10 haftada sadece 1 maçta puan kaybetti, 9'unu kazandı. Ligin 14. haftasına lider giren Ümraniyespor'u içeride 2-1 mağlup eden sarı-lacivertliler haftayı lider kapattı!
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