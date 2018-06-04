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Pırıl pırıl parlayan güneş ve masmavi bulutsuz bir gökyüzüyle yılın en gözde mevsimi geldi. Büyük küçük hepimiz yazı dört gözle bekledik, denizin ve güneşin hayalini kurduk. Ancak eğer hamileyseniz durum o kadar iç açıcı olmayabilir. İçinizde gitgide ağırlaşan küçük canlıyı taşımak ve onu koruma içgüdüsü, bu mevsimi çekilmez hale getirebilir.