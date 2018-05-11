1 | 9

Kırmızı iPhone 8

iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus (PRODUCT)RED Special Edition, 4.199 TL’den başlayan fiyatlarla

— Göz alıcı kırmızı rengiyle iPhone’un yeni neslini temsil eden iPhone 8 ve iPhone 8 Plus (PRODUCT)RED Special Edition ile, annenize insanlığa katkıda bulunacak bir hediye verin.

— Uzun süredir sunulmakta olan (PRODUCT)RED Apple ve Beats ürünlerinin en yeni üyeleri olan bu iPhone modellerinin satışından elde edilen gelirin bir kısmı doğrudan Global Fund’ın HIV/AIDS bağışlarına aktarılıyor.

— iPhone 8 ve 8 Plus modelleri ayrıca Altın, Gümüş ve Uzay Grisi renk seçenekleriyle de sunuluyor.