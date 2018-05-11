Kırmızı iPhone 8
iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus (PRODUCT)RED Special Edition, 4.199 TL’den başlayan fiyatlarla
— Göz alıcı kırmızı rengiyle iPhone’un yeni neslini temsil eden iPhone 8 ve iPhone 8 Plus (PRODUCT)RED Special Edition ile, annenize insanlığa katkıda bulunacak bir hediye verin.
— Uzun süredir sunulmakta olan (PRODUCT)RED Apple ve Beats ürünlerinin en yeni üyeleri olan bu iPhone modellerinin satışından elde edilen gelirin bir kısmı doğrudan Global Fund’ın HIV/AIDS bağışlarına aktarılıyor.
— iPhone 8 ve 8 Plus modelleri ayrıca Altın, Gümüş ve Uzay Grisi renk seçenekleriyle de sunuluyor.
Apple Watch Series 3
Apple Watch Series 3, 1.649 TL’den başlayan fiyatlarla
— Annenize aktif, motive ve bağlantıda kalmasına yardımcı olan özelliklerle dolu mükemmel bir sağlıklı yaşam aygıtı hediye edin.
— Hücresel özellikli Apple Watch Series 3 sayesinde anneniz iPhone’u yakınında olmasa bile telefon araması yapabilir, mesaj alabilir ve önemli haberleri öğrenebilir.
— Aktivite Paylaşımı özelliği sayesinde, eğlenceli bir yarışa girişebilir ve annenizin motivasyonunu korumasına yardımcı olabilirsiniz.
— Apple Watch ve Apple Watch Nike+ modellerinden dilediğinizi seçin.
Sony PS4 Dualshock 4 Kablosuz Kırmızı Kumanda
Sony PS4 Dualshock 4 Kablosuz Kumanda/Kol (Kırmızı) Red V2, 249 TL'den başlayan fiyatlarla
— Sony PS4 Dualshock 4 Kablosuz Kırmızı Kumanda, oyuncu annelere hitap ediyor. Kırmızı tasarımıyla dikkat çeken ürün, eğlenceyi şıklıkla buluşturuyor.
Apple AirPods
AirPods, 899 TL
— Annenize hem kullanımı kolay hem de iPhone ve Apple Watch’uyla çalışmaya anında hazır olan bir hediye verin.
— AirPods, yüksek kaliteli ses ve uzun pil ömrü sunuyor. Kapağı hafifçe dokunarak açtığınız anda anında kurulum yapılıyor ve iPhone ve Apple Watch ile çalışmaya hazır hale geliyor.
— Şimdiye kadar mümkün olmayan müthiş bir kablosuz ses deneyimi sunan AirPods ile, müzik dinleme, telefonla konuşma, TV programı ve film seyretme, oyun oynama ve Siri’yle etkileşim kurma biçimimiz tamamen yeniden tanımlanıyor.
Yeni 9.7 inç iPad
Apple Pencil ile çalışan yeni 9.7 inç iPad, iPad 1.699 TL, Apple Pencil 479 TL
— Bu Anneler Günü’nde annenize Apple’ın en uygun fiyatlı ve güçlü 9.7 inç iPad modelini hediye edin.
— Şimdi Apple Pencil ile çalışan yeni 9.7 inç iPad ile, anneniz hareket halindeyken bile fikirlerini çizimlere dönüştürmekten el yazısıyla not almaya ve ekran görüntülerini işaretlemeye kadar birçok farklı olanaktan yararlanarak yaratıcılığını ve üretkenliğini artırabilir.
— Gümüş, uzay grisi ve şimdi de altın rengi seçeneğiyle sunulan Wi-Fi ve Wi-Fi+Cellular modelleri arasından dilediğinizi seçin.
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