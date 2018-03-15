Anneler Günü, annelerimizi onurlandırmak adına her yıl kutlanan özel bir gündür. Ülkemizde her yıl Mayıs ayının 2'nci pazar günü kutlanan Anneler Günü'nin bu sene ne zamana denk geleceği merak ediliyor. Dünya genelinde farklı tarihler de kutlanan Anneler Günü nasıl ortaya çıktı, ilk ne zaman kutlandı? İşte 2018 Anneler Günü'nün tarihi...

ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN, HANGİ GÜN? 2018

Anneleri onurlandırmak, anne sevgisini ön plana çıkarmak ve annelerin önemini bir kere daha hatırlamak için çeşitli etkinliklerle kutlanan Anneler Günü 2018 yılında ne zamana denk geliyor. Anneler Günü hediyesini son güne bırakmak istemeyen vatandaşlar Anneler Günü'nün tarihini merak ediyor. 2018 yılında Anneler Günü 13 Mayıs Pazar gününe denk geliyor.

ANNELER GÜNÜ İLK NE ZAMAN KUTLANDI?

1864’te doğan Jarvis, 13 çocuk doğuran bir annenin 10’uncu çocuğuydu. Ama ne yazık ki kardeşlerinden birçoğu ölmüştü. Hayatta kalan 4 çocuktan biri Anna’ydı. Annesi Ann Maria Reeves Jarvis, Batı Virginia’lı savaş karşıt bir aktivist ve öğretmendi. Sağlık koşullarını iyileştirmek için kendini askerlerin hayatına adamıştı. Amerikan İç Savaşı’ndan sonra anneler için ‘Arkadaşlık Günü’ adı altında bir gün bulmuş ve bu günün barış, huzur ve seferberlik için mühim olduğunu söylemişti. Anna’nın, annesi vefat ettikten sonra bu günden esinlenerek ‘Anneler Günü’nü ilan ettiği söylenir.

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