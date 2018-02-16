Antalya'da 2 yıl önce, boşanma davası süren eşi 66 yaşındaki Muazzez Türkyılmaz'ı evinin önünde 6 bıçak darbesiyle öldüren 70 yaşındaki Muammer Türkyılmaz, ağırlaştırılmış ömür boyu hapse mahkum edildi. Sanığa 'iyi hal' indirimi uygulayan mahkeme, cezayı ömür boyu hapse düşürdü.



DHA'nın haberine göre, Muazzez Türkyılmaz, sürekli kavga ettiği eşinden boşanmak için dava açtı. Mahkeme 2016 yılı yaz aylarında çiftin boşanmasına hükmetti, ancak Muammer Türkyılmaz kararı temyiz etti. Temyiz süreci devam ederken Muammer Türkyılmaz, 19 Ağustos 2016 akşamı eşinin oğlu ve geliniyle birlikte oturduğu Kepez İlçesi Yeni Mahalle 2324 Sokak'taki eve gitti. Eşiyle apartman önündeki sokakta tartışan Muammer Türkyılmaz, yanında getirdiği ekmek bıçağıyla Muazzez Türkyılmaz'ı 6 kez bıçakladı. Muazzez Türkyılmaz yaşamını yitirirken, Muammer Türkyılmaz tutuklandı.

İYİ HAL İNDİRİMİ UYGULANDI



Türkyılmaz hakkında, Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.



Bugünkü karar duruşmasına, sanık Muammer Türkyılmaz ve avukatı katıldı. Mahkeme, Muammer Türkyılmaz'ı 'eşi kasten öldürme' suçundan önce ağırlaştırılmış ömür boyu hapse mahkum etti. Sanığa 'iyi hal' indirimi uygulayan mahkeme, cezayı ömür boyu hapse düşürdü.









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