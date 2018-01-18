Antalya'da 14 yaşındaki bir kızın dövülmesine ilişkin görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine gözaltına alınan 5 kişi adli kontrol şartıyla salıverildi.



AA'nın haberine göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince 14 yaşındaki İ.Y.A'yı dövdüğü iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan D.Ö, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. "Hürriyeti yoksun kılma" ve "darp" suçlamalarıyla mahkemeye çıkarılan anne A.K. ve kızı N.Ö. ile A.D. ve E.Y.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Antalya'da sosyal medyada bir kızın 5 kişi tarafından dövüldüğüne ilişkin görüntülerin ihbar olarak gönderilmesi üzerine çalışma başlatılmıştı. Olayla ilgili İ.Y.A'nın arkadaşı N.Ö, annesi A.K. ve arkadaşları D.Ö, E.Y.K. ve A.D. gözaltına alınmıştı.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER