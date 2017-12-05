Antalya'da ilgi çeken kürk 100 bin dolara satıldı

İDMİB'in Kremlin Otel'de düzenlediği deri fuarı, ağırlığı Rusya'dan 700 iş insanını buluşturdu. Rusya'nın yanı sıra Dubai, Türki Cumhuriyetler, Bulgaristan, Yunanistan, Macaristan, Ukrayna, Kazakistan, Letonya, Litvanya ve Belarus'tan gelen iş insanları, Türkiye'den 35 firmanın açtığı stantlarda deri ürünlerini inceledi.
3 gün sürecek fuarda firmalar, bire bir görüşmeler yaparak ürünlerini tanıtacak.
DERİ SEKTÖRÜ 2018'DEN ÇOK UMUTLU
İDMİB Başkanı Mustafa Şenocak, fuara sadece davetlilerin girebildiğini söyledi. 2016'nın kriz yılı olduğunu belirten Şenocak, bu yıl deri sektörünün harekete geçtiğini söyledi.
Antalya'daki bu fuarın ekonomiye 20 milyon dolarlık katkı sağlayacağını belirten Şenocak, fuarın aynı zamanda Antalya'nın tanıtımına da katkı sunduğunu kaydetti. Geçen yıl deri sektöründe ihracatın 50 milyon dolara kadar düştüğünü anlatan Şenocak, şöyle konuştu:
"Bu yıl ihracatın 100 milyon doları aşacağını tahmin ediyoruz. Bütün dünyaya deri ürünleri satmaya başladık ve dağılım iyi. Deri konfeksiyonunda kilo başına ihracatımız 175 dolar seviyesinde. Bu rakam Türkiye ortalamasının 100 katı. 2018'in çok daha iyi olacağını düşünüyoruz. Türk derisinin imajı dünyada çok iyi."
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