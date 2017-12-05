Antalya'da ilgi çeken kürk 100 bin dolara satıldı

6 | 16

FUARIN GÖZDESİ KÜRKÜN FİYATI 100 BİN DOLAR

Birbirinden şık ve pahalı deri ceket ve kürklerin yer aldığı fuarda en fazla ilgi ise, 50 Rus sansarından elde edilen ve perakende fiyatı 100 bin dolar olan kürk oldu. Kürkü satan şirketin sahiplerinden Serdar Doğan, şöyle konuştu.